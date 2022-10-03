快訊／台中女騎士撞上「執勤中救護車」痛苦倒地...機車半毀

▲台中南屯區今日下午傳出一名女騎士撞上執勤中的救護車。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市南屯區今（3）日下午13時31分發生一起救護車與機車車禍事故，台中消防南屯分隊一輛救護車正前往救護勤務，行經東興路二段五權西路二段路口時，與一名30歲女騎士發生碰撞，導致女子機車半毀，身上則是腿部撕裂傷、多處擦挫傷，救護車車頭受損。警方調閱監視器發現，女騎士疑似視線遭左側貨車擋住，未察覺救護車正在通過，才導致車禍發生，詳細原因仍待調查釐清。

第四分局警方表示，當時由台中消防局南屯分隊陸男（32歲）駕駛救護車，正在前往執行救護任務的路上，不料行經東興路二段與五權西路二段時，與另向30歲女騎士發生嚴重碰撞，導致救護車車頭受損，女騎士則受傷倒地，身上有多處擦挫傷，另救護車上人員均無受傷。

▲女子與白色貨車同向，事發時就在貨車右方，疑似因此視線被擋住發生車禍。（圖／記者許權毅翻攝）



台中消防表示，今日下午13時許南屯分隊一輛救護車欲前往大墩四街執行救護勤務，不料與女騎士發生碰撞，導致救護車右側車頭受損以及擋風玻璃破裂，女騎士臉部流鼻血、右大腿撕裂傷以及多處擦挫傷，由中港分隊送往中山醫院治療。

▲▼救護車正準備到大墩四街執行救護任務，不料在途中遭撞。（圖／記者許權毅翻攝）

