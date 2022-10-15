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大陸 大陸焦點 特派現場

二十大發佈會登場！中外媒體關注兩岸　台學者：仍保留彈性空間

▲▼ 二十大行前發布會 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十大今舉行發布會，中外媒體聚焦大陸經濟、外交、台灣問題。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會新聞發言人定於今（15日）16時30分在人民大會堂舉行新聞發布會。這也是中共二十大召開首場發布會，從近期中外媒體聚焦主題來看，大陸經濟疫情、戰狼外交、台灣問題都是熱點問題。不少外媒認為，「解決台灣問題、祖國統一」等歷史任務會寫入二十大報告。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問台灣學者黃奎博指出，如果寫出這些內容都不意外，已經是近年對台主旋律，依照目前兩岸態勢，習近平在二十大的談話應該會維持之前「硬基調」，但「對台政策」仍保留彈性空間。

中共二十大首場新聞發佈會將介紹二十大準備工作情況和大會相關議題。記者在分會場參會。位於北京新世紀日航飯店三樓世紀廳，流程比照大陸這三年「兩會」模式，採取「遠端」視訊。記者會於下午4點半舉行，所有參加記者憑「請柬」提前90分鐘報到。

針對今天發度會重點，中外媒體大多聚焦，包括中國防疫政策、中國如何發展經濟、戰狼外交、「一帶一路」倡議會、中國戰略窗口是否將繼續打開等。其中，二十大報告如何論述台灣問題，牽動未來五年兩岸局勢。

國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授黃奎博受訪時首先指出，「解決台灣問題、實現祖國完全統一」歷史任務等論述或寫入中共二十大報告並不意外，但必須關注習近平談話呈現的方式，是否比之前更強硬。

過去近年，習近平涉台談話措辭越來越強硬。舉例去年北京人民大會堂舉行紀念「辛亥革命110週年」大會，習「罕見」痛批台獨分裂從來沒有好下場，必將受到人民唾棄和歷史審判。近期重要涉台文宣上也加強打擊台獨決心，尤其裴洛西離台後，解放軍大規模「圍台演習」也讓台海局勢增添動盪。

對此，黃奎博分析，依照目前兩岸態勢，習近平在二十大的談話維持之前硬基調，但「對台政策」仍保留彈性空間，如果措辭上反而轉變更強硬，可能有兩種原因。

他指出，第一，可能考量衝擊台灣2024年選舉，強硬的話先說，把底限和態度擺出來。

第二，中國大陸認為在拜登最後兩年任期內的「對華政策」只會繼續卡脖子，尤其在科技貿易方面制裁不會手軟，「以台制華」打台灣牌只會加碼。北京絕對不會放棄自己立場，目標也是針對華盛頓和台獨勢力。

▲▼ 二十大行前發布會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 二十大行前發布會 。（圖／記者任以芳攝）

針對大陸疫情後經濟局勢變化？《彭博社》今天刊出一篇文章，高度聚焦中國大陸經濟，指出投資者高度期待二十大後，中共帶領中國經濟走出低谷。同時援引分析人士的話稱，在疫情形勢吃緊以及中美地緣政治緊張局勢加劇，考驗中共如何在安全與發展之間尋得平衡點。

報導進一步聚焦中國大陸高科技領域的發展，面對美國卡脖子作風，中美持續競爭鬥爭之下，中國大陸在創新驅動方面是否加強政策，刺激對抗一些科技霸權也引起外界高度關注。

大陸近年「戰狼外交」也是熱點話題。上個月底，中共中宣部舉行第36場「中國這十年」系列新聞發佈會，聚焦「新時代外交工作」。針對外媒質疑中國大陸外交部未來五年是否堅持「外交鬥爭」的強悍作風？當時中國外交部副部長馬朝旭指出，「我們用行動告訴世界，中華民族任人宰割的時代早已一去不復返了。」並且強調在「台灣問題」上敢於亮劍，繼續堅決回擊挑釁行徑。

依照馬朝旭回答可看出，中國大陸外交政策將持續強硬外交作風。不少外媒分析，中共二十大將如何解百年大變局之外部複雜形勢舉世矚目，尤其對於中國大陸外交政策十分關注。中共二十大報告按慣例將會對當前國際形勢作出評估與判斷，相關論述也將成為下階段外交政策重要依據。

據了解，2017年總書記習近平中共第十九次全國代表大會上的報告長達3小時20分鐘，涵蓋各領域各層面。今年中共二十大報告也將具有指標性意義，除了概述了過去十年的發展成就，也將為中共未來五年的工作重點和政策奠定基礎。

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