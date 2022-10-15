喝機器人泡茶！二十大黑科技媒體區　直擊記者「提前2天緊急閉環」

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於月16日登場，二十大新聞中心也於12日正式啟動。相關負責人受訪指出，本次共2500名中外記者報名採訪。受疫情影響，採訪流程按照「兩會」模式，防疫安檢更加嚴格，《東森新媒體ETtoday》記者於二十大開幕式前五天接到通知，可住進隔離飯店，必須每日核酸檢測。昨14日下午6點後官方「提前兩天」正式閉環，一律「只出不進」，離開者等同棄權，不少中外記者最後一刻趕到酒店報到。

中共二十大於今（15日）舉行首場新聞發佈會，將介紹二十大準備工作情況和大會相關議題。針對二十大一中全會結束，新一屆中央政治局常委與中外記者見面確切時間？依照五年前十九大發佈會模式，可能將於今天會介紹有關情況。

今年中共召開二十大備受世界關注，但受疫情影響，大多以駐北京中外記者報名居多，其他小部分境外媒體臨時報名，必須提前一個月飛來北京隔離。根據二十大新聞中心負責人介紹，今年共2500名境內外記者報名參加大會，其中港澳台記者約150名，外國記者約750名。

▲二十大新聞中心打造黑科技媒體中心，安排機器人泡茶。（圖／記者任以芳攝）

高科技新聞中心-機器人泡茶

今年2月大陸舉行冬季奧運，強調打造「高科技」新聞中心，向世界展現科技技術實力。為了再次迎接世界各國媒體記者，二十大的新聞中心同樣黑科技滿滿。

今年以新世紀日航飯店主要記者工作區，共設立6個媒體工作區，5G高速網路全覆蓋。主場地可容納200個左右座位，有防疫透明板區隔，每個座位設置網路端口、USB孔兩個插座

記者實際體驗「機器人泡茶」，有如真人服務，機器人手臂靈活的放茶葉、倒熱水，第一泡茶等待時間30秒，還會稍微搖晃一下茶壺，均勻茶湯。

過程中，機械人更換兩種不同「爪子」，方便抓起茶壺、茶杯或茶蓋子，過程大約三分鐘左右，沏茶後模仿淋壺動作，最後俏皮用爪子招招手，示意客人「喝茶嘍！」，口感和真人泡茶一樣，分不出差別。

新聞中心許多互動融媒體，「虛擬手語主播」趣味性十足，仿造真人主播站在面前，初步階段只有簡單互動手語對話，未來可廣泛應用在不同群體。

▼ 虛擬手語主播可以與人簡單對話 。（圖／記者任以芳攝）

▲參加二十大開幕中外記者「提前兩天」進入飯店閉環 。（圖／記者任以芳攝）



中外記者「提前2天」正式閉環

回顧2017年中共召開十九大，當時沒有疫情干擾，來自世界各國中外媒體、港澳台記者報名十分踴躍，從入境到參加大會採訪期間沒有太多限制。

五年後受疫情影響，大陸官方堅守「動態」清零，二十大活動要求嚴格緊縮，加上北京疫情反彈，所有中外記者陸續從12日被通知提前入住隔離酒店。大會安排前三天自由報名採訪，規定「團進團出」，減少社會面風險接觸。

再來比較「兩會」開閉活動都是「前一天」正式閉環，二十大則是「提前兩天。大會相關人員今也通知記者，傍晚6點後「只出不進」，外出等同「棄權」，即使有採訪證也無法進入隔離飯店，不能參加明天二十大行前發布會和後天開幕。

《東森新媒體ETtoday》記者觀察發現，不少中外記者午後急匆匆趕到隔離飯店，搶最後一刻報到。飯店門口維安森嚴，沒有記者敢出門，唯一離開途徑只有大會「專屬」接駁車，禁止個人進出。第一個閉環期是二十大開幕結束後。

▼ 二十大閉環酒店和新聞中心門口全是維安警力 。（圖／記者任以芳攝）

▲參加中共二十大採訪所有中外記者一率天天做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

二十大維安嚴密＆天天核酸檢測

依照慣例，北京召開重大會議「維安」升級，舉例二十大隔離飯店外圍架起鐵網，門口設置人工檢驗閘門，憑採訪證出入，嚴格控管人員身份。入進隔離飯店、新聞中心還得再安檢一次。

若攜帶開封後液態飲料進場，要求記者現場「喝一口」，確保不是危險液體才放行。搜身環節也無敵仔細，所有人員正面、反面從頭搜身到尾，金屬探測器若發現異常，同一個部位來回搜身直到沒有聲響，就連身上手錶、項鍊等物品都得秀出來給安檢人員檢查。

▲進入閉環飯店、新聞中心必須搜身安檢。（圖／記者任以芳攝）

有新聞中心工作人員和媒體記者入住隔離飯店完成全程新冠疫苗接種（至少三劑），體溫無異常，報到入住和出入新聞中心時查驗北京健康寶、大數據行程碼（確認十日內不出京）、核酸檢測。

二十大新聞中心安排核酸檢測站進駐，最晚到23時，方便記者隨時一天一檢。相較北京市要求72小時核酸都是10人混檢，二十大採取高規格檢疫，記者採取「一人一管」，精準防疫。