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大陸 大陸焦點 特派現場

陸監管緊縮！衝擊外資信心　二十大發言人喊話：中國是法治國家

▲▼ 二十大發佈會、2022.10.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲中美貿易持續角力戰， 中外媒體關注二十大之後對外資政策是否緊縮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會開幕式將於16日登場，首場新聞發佈會今15日16時30分在人民大會堂舉行視訊新聞發佈會。對於大陸官方對資本無序擴張和互聯網強力監管，衝擊外資在陸投資的信心。二十大新聞發言人孫業禮解釋，對資本設置「紅綠燈」是要維護更好市場經濟秩序。並且向外資信心喊話，「中國始終都會是投資的熱土，請大家放心。」並且強調中國是法治國家，所有在陸的境內、境外資本都受法律保護。

有港媒在記者會提問指出，「有觀點認為，中國對資本無序擴張的限制，特別是對互聯網平台的監管，可能不斷衝擊外資和民營企業的信心。請問中央對此有何回應？黨的二十大之後會有哪些政策和措施緩解外資和民營企業的擔憂？」

孫業禮首先說明，不能把限制資本無序擴張和促進非公經濟健康發展對立起來看。資本是社會主義市場經濟的重要生產要素。改革開放40多年來，資本同土地、勞動力、技術、數據等生產要素共同為發展和繁榮社會主義市場經濟作出了貢獻。

▲▼ 二十大新聞發言人孫業禮 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十大新聞發言人孫業禮 。（圖／記者任以芳攝）

孫業禮說，我們黨在充分肯定資本在發展社會主義市場經濟中積極作用的同時，提出要正確認識和把握資本的特性和行為規律，防止資本無序擴張，為資本設置好「紅綠燈」。

他進一步指出，設置「紅綠燈」，不是不要資本，而是要更好維護市場經濟秩序，使資本在法律法規的制度框架下健康發展。這樣做，不僅不會影響民營經濟發展，而且有利於民營經濟發展。

孫業禮表示，民營經濟始終是堅持和發展中國特色社會主義的重要經濟基礎，民營經濟人士始終是我們黨長期執政必須團結和依靠的重要力量。毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，這兩個「毫不動搖」已經作為黨和國家的一項大政方針，寫入新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略。這個方針政策現在沒有改變，將來也不會改變。

最後，他說，中國是法治國家，無論是國有資本還是民營資本、內資還是外資，都受法律保護。我們將充分借鑒世界各國的有益做法，統籌好強監管和促發展的關係，不斷完善市場化、法治化、國際化營商環境。「中國始終都會是投資的熱土，請大家放心。」

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