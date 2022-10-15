▲中共二十大新聞發言人孫業禮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共二十大首場新聞發布會今（14日）下午4時30分在人民大會堂舉行。中外媒體聚焦二十大後對台整體方略方向，大陸如何看待評估「非和平方式統一？」二十大新聞發言人孫業禮指出，願以最大誠意爭取和平統一，當前台海問題在於台獨分裂和外部勢力干涉，但凡有一線‌‌和平解決的可能‌‌，大陸方面都將付出百倍努力，‌‌「非和平方式‌‌將是不得已情況下‌‌做出的最後選擇‌。」他呼籲，統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住，「和平統一‌‌、一國兩制‌‌」是解決台灣問題的基本方針。

台媒提問，「和平統一的相關表述裡，加上了非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇這句話，請問這是否代表大陸對台推進統一的方式和選項有所改變，大陸方面如何看待評估所謂的非和平方式統一?」

孫業禮首先指出，「和平統一‌‌、一國兩制‌‌」是我們解決台灣問題的基本方針，‌‌近日發佈的‌‌《台灣問題與新時代‌‌祖國統一事業‌‌白皮書》重申了這一方針。以和平方式實現祖國統一‌‌，最符合包括台灣同胞在內的‌‌中華民族整體利益‌‌，最有利‌‌中國的長期穩定發展‌‌，是我們解決「台灣問題」的‌第一選擇，‌‌我們願繼續以最大的誠意‌‌、盡最大努力，‌‌爭取和平統一‌‌，為和平統一‌‌創造廣闊空間。

▲ 二十大新聞發言人指出，「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」。（圖／記者任以芳攝）

他表示，我們不承諾‌‌放棄使用武力，‌‌保留採取一切必要措施的選項‌‌針對的‌‌是外部勢力干涉‌‌和極少數台獨分裂分子‌‌積極分裂活動‌‌，絕不是針對台灣同胞‌‌，目的‌‌是從根本上維護祖國，和平統一的前景，‌‌推進祖國‌‌和平統一進程。

孫業禮進一步闡述，「但凡有一線‌‌和平解決的可能‌‌我們都將付出百倍的努力，‌‌非和平方式‌‌將是不得已情況下‌‌做出的最後選擇‌。」

他強調，當前台獨分裂勢力不斷「謀獨挑釁」，外部勢力「以台制華」，嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利。嚴重危害台海和平穩定。嚴重衝擊和平統一的前景。任其發展下去。只會將台灣推向災難深淵。給台灣同胞帶來深重禍害。任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

最後，孫業禮呼籲，希望廣大台灣同胞認清一個道理。「那就是統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住。」兩岸同胞要攜起手來。堅決反對台獨分裂和外來干涉。共同開創實現祖國和平統一的光明未來。

回顧五年前中共十九大首場發佈會並沒有提及台海局勢，隨著五年來兩岸關係緊繃，二十大首場發佈會把「台灣問題」列為重要解決任務，重點圍繞「和平統一‌‌、一國兩制‌‌」是解決台灣問題的基本方針。外界也預料，解決台灣問題、實現祖國完全統一等歷史任務論述將寫入中共二十大報告。

中共二十大明早16日上午10時開幕，下周六（22日）閉幕，為期7天。大會主要議程是：聽取和審查十九屆中央委員會的報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。二十大閉幕後，將召開中共二十屆一中全會。一中全會結束後，新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。