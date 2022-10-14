還是視訊！二十大首場發布會場地曝光　三地連線回答中外記者提問

▲中共二十大明15日舉行新聞發佈會，該場地是日航酒店分會場 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會開幕式將於16日登場，首場新聞發佈會將於明15日（星期六）16時30分在人民大會堂舉行新聞發佈會，位於日航酒店分會場佈置提前曝光！《東森新媒體ETtoday》記者直擊三樓現場安排是「遠端視訊」，大約可容納190位記者席。據了解，二十大開、閉幕式只有部分中外媒體可進入採訪，其他重大採訪環節大多以「雲端視訊」為主，至於新一屆中共中央政治局常委將以何種形式亮相，官方尚未公佈。

中共二十大首場新聞發佈會於明15日舉行，將介紹二十大準備工作情況和大會相關議題。針對二十大一中全會結束，新一屆中央政治局常委與中外記者見面確切時間？依照五年前十九大發佈會模式，可能將於明天二十大發佈會公布。

這次發佈會現場之一的北京新世紀日航飯店三樓世紀廳分會場，今（14日）提前曝光。記者實際直擊現場佈置，還是比照大陸這三年「兩會」模式，採取遠端視訊。

▲中共二十大新聞發佈會，採取三地連線舉行中外記者會 。（圖／記者任以芳攝）

日航酒店分會場前面有兩塊大螢幕，兩台直播攝影機。發佈會主會場座位安排是一名主持人、七名發佈人，分會場的中外媒體記者將隔屏向二十大新聞發言人提問。

另外，分會場座位席有三個區塊，扣除工作人員座位，大約容納190名記者。當時現場工作人員做最後畫面音訊測試，透露出除了主會場人民大會堂，還有另一個分會場在梅帝亞新聞中心，採取三地遠端連線，預估參加記者會更多。

據了解，接到確認通知的大陸、港澳台、外國記者必須領取「請柬」才能入場；提前90分鐘憑請柬和大會採訪證，大下午3點進入會場，媒體記者不能攜帶無線發射設備，發佈會將由大陸官媒《央視》全程進行現場直播。

二十大新聞中心12日專門開通「境外記者採訪代表申請系統」，每位記者每天可提交3份採訪申請，將通過網路視訊、書面等方式進行；二十大開幕前黨代表通道也是採取視訊模式，防疫規格依然嚴格。