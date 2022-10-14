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台灣人均GDP「超越日韓」　韓網友讚：被世界孤立還能做到真厲害

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲國際貨幣基金組織（IMF）估計，台灣人均GDP「超越日韓」。（圖／記者周宸亘攝）

記者林彥臣／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）估計，今年台灣的人均GDP將躍升至3萬5000美元以上，不僅在成績上超車日本、南韓，更是「稱霸東亞」，不僅韓媒稱讚，「如果說韓國經濟成長是用跑的，那麼台灣就是用飛的」，南韓網友也對此熱烈討論，認為被世界孤立的台灣可以做到真的很厲害。

有網友在PTT八卦板翻譯了幾則南韓網友的看法，包括「韓國在重工業取得了成功，但跟台灣比看起來像失敗」「如果繼續這樣下去，台灣會成為亞洲第一」「台灣實際薪資還是比較低，韓國薪資才是實質亞洲第一」「這是領導階層為何如此重要的原因」。

▲▼總統蔡英文今年國慶演說屢次提及半導體產業，今年5月更稱台灣人均GDP將超越韓國。（圖／路透）

▲南韓網友認為，被世界孤立的台灣還可以做到，真的很厲害。（圖／路透）

「這種友好的競爭繼續下去我們才能互相推進，台灣經過一段艱難期，現在恢復了，恭喜」「在獨立的小島上，被世界孤立，能做到這樣真是厲害，像我們和北韓這樣黏在一起也是大問題」。

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本一橋大學榮譽教授野口悠紀雄分析，全球新冠疫情以後台灣積極強化扶植半導體產業，使得經濟成長的幅度更加明顯。。（圖／達志影像／美聯社）

日本一橋大學榮譽教授野口悠紀雄就曾於今年7月在專欄發文表示，台灣今年的人均GDP預估將達到3萬5510美元，因為政府在經歷全球新冠疫情以後便積極強化扶植半導體產業，使得經濟成長的幅度更加明顯。

韓媒《中央日報》便在內文形容台、日、韓3國的經濟成長趨勢，「如果說日本是用走的，那麼韓國就是用跑的，而台灣則是用飛的。」

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