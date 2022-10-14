　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本女自衛隊員跟男同事睡一起！憂男友起疑　謊稱遭性侵

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本陸上自衛隊傳出有女性隊員謊稱遭到性侵。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊第7師團一名女性隊員聲稱自己在演習過程中，遭到同隊的男隊員性侵，然而事後卻被爆出，該名男隊員其實只是躺在她旁邊休息而已，女性隊員因擔憂當時也在同隊的男友懷疑自己劈腿，因此才會謊稱遭到性侵。自衛隊經調查後，對該名女隊員祭出停職12個月的處分，而當事人則有意退隊。

根據《北海道電視》報導，日本一名隸屬於陸上自衛隊第7師團第7特科連隊的20多歲女性隊員先前曾向上司檢舉稱，同隊的一名男性隊員2021年9月8日趁著演習的休息途中，在北海道大演習場性侵她。陸上自衛隊接獲申報後，隨即投入調查，但是卻無法確認相關事實，因此再度找來該名女性隊員。

沒想到女性隊員這才坦承，其實自己並未遭到對方性侵。女隊員表示，當天演習中，她躺在一輛大型貨車的載貨台上休息，隨後另一名同隊的男性隊員也跑到載貨台上，並躺在她身邊一起休息睡覺。當時該名女性隊員正在和同隊的一名男性隊員交往，然而她因擔心兩人躺在一起睡覺的行為會被男友懷疑出軌，因此竟誹謗同事性侵。

該名女性隊員事後表示，將深刻反省，並願意退隊。而陸上自衛隊針對其行為，已經祭出停職12個月的處分。對此，第7師團司令部表示，「貶低他人的行為，應當受到嚴正處分。」

►女兵遭15男隊員輪流「揉胸+磨蹭下體」！　日本自衛隊公開謝罪

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
獨／他殺女大生後吞藥...就醫「露詭異微笑」　警：頭皮發麻
工作證拿出來！「4大職業」爽玩樂園只要299元
15秒畫面尬爆！英首相見國王　查爾斯「一句話」害她被狂酸
獨／「鶯歌忍者龜」搶救輕生男　1關鍵揭大馬女命案
全球財富報告出爐！台灣人均淨資產「亞洲最富有」　世界排名第5
參選市議員夢碎　律師火大開轟：雨刷可以，謝和弦不行？
「年薪450萬買4千萬房」！人生勝利組被壓垮　專家：沒2條件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在家上班「這動作」慘丟工作！她被約談才知闖禍　哭了：才剛加薪

15秒畫面尬爆！英首相特拉斯見國王　查爾斯「1句話」害她被狂酸

1.4兆收購推特有貓膩？馬斯克驚爆「正接受美國政府調查」

澳洲連日暴雨三州緊急疏散　河水暴漲7米高恐淹沒4000戶房屋

北約秘書長：核武是「分界線」　普丁越界將釀嚴重後果

蘋果賣iPhone不附充電器　巴西法官認定違法開罰6.3億

印尼131童驚爆腎衰竭！疑喝下「印度污染毒藥」　當局籲政府快停售

日本女自衛隊員跟男同事睡一起！憂男友起疑　謊稱遭性侵

俄羅斯政府下令　克里米亞大橋2023年7月前修復

以為爸爸睡著　4歲女娃「伴屍1整天」！他送小孩上學卻死在門口

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

在家上班「這動作」慘丟工作！她被約談才知闖禍　哭了：才剛加薪

15秒畫面尬爆！英首相特拉斯見國王　查爾斯「1句話」害她被狂酸

1.4兆收購推特有貓膩？馬斯克驚爆「正接受美國政府調查」

澳洲連日暴雨三州緊急疏散　河水暴漲7米高恐淹沒4000戶房屋

北約秘書長：核武是「分界線」　普丁越界將釀嚴重後果

蘋果賣iPhone不附充電器　巴西法官認定違法開罰6.3億

印尼131童驚爆腎衰竭！疑喝下「印度污染毒藥」　當局籲政府快停售

日本女自衛隊員跟男同事睡一起！憂男友起疑　謊稱遭性侵

俄羅斯政府下令　克里米亞大橋2023年7月前修復

以為爸爸睡著　4歲女娃「伴屍1整天」！他送小孩上學卻死在門口

周予天「家有喜事」讚弟妹趙岱新個性好！曝周興哲求婚準備2個月

外資法人曝台股落底訊號　第四季掌握科技股長線投資契機

快訊／滑輪溜冰教練涉性騷雙方陳述有差異　協會決議持續暫停職務

女確診食道癌！醫揪1愛好：很多亞洲人都有　壞習慣恐害7種癌上身

民眾登大凍山不慎失足墜落溪溝　南消架雙節梯搶救脫困送醫

鄧湘全／偷299元耳機遭判刑後自殺　法律的冷酷如何解

代管20公噸K毒原料放4年　保管費喬不攏桃檢挨告回應了

獨／他殺馬國女大生後吞藥...就醫「露詭異微笑」　警：頭皮發麻

蔡英文赴基隆仁愛市場、原住民美食　林右昌：體驗阿拉寶灣文化

減重必看！晚餐「5類食物」千萬別吃，隔天體重肯定降

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

國際熱門新聞

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

女大生父母：我的女兒就這樣沒有了

馬國女大生遭勒斃　出身背景曝！獲保薦赴台求學

大馬女大生家屬今飛台　處理身後事

忘記拔又戴新的！　她眼睛取出23片隱眼

快訊／馬國女大生父母15:00飛台灣

美國新冠「公衛緊急狀態」宣布延長90天

海盜船斷2半「90度插地」　驚悚畫面曝

全球財富報告　台灣人均資產亞洲最富

通膨數據令人失望　美股大漲827點

台人均GDP超越日韓「稱霸東亞」　韓媒讚嘆

她硬退「8年前的印表機」　好市多這樣反擊

更多熱門

相關新聞

日30歲外科醫偷拍成癮！女淋浴間藏攝影機

日30歲外科醫偷拍成癮！女淋浴間藏攝影機

日本茨城縣常陸那珂醫院一名外科醫師在院內的女性淋浴間與更衣室偷偷安裝攝影機，偷拍女性裸體。直到嫌犯所設置的攝影機不小心掉落，被打掃人員拾獲，整起事件才因此曝了光。警方14日將該名男醫師逮捕，而他也主動坦承犯案，不過院方則表示，「詳細內容還待確認中。」

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

日本橘高校讚台灣！回憶來台表演：如夢一般

日本橘高校讚台灣！回憶來台表演：如夢一般

日本廢除「女性100天內再婚」禁令！

日本廢除「女性100天內再婚」禁令！

北韓射短程飛彈10戰機挑釁　南韓怒制裁15人+16企業

北韓射短程飛彈10戰機挑釁　南韓怒制裁15人+16企業

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

羅志祥認跟愷樂有聯絡！　私下和解周揚青

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

Netflix廣告版訂閱方案來了！

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／前男友衝住處來不及：想宰了他

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

「文化新聞系花」啦啦隊跳一半突脫褲！

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

謝和弦選不了議員　莉婭回應了

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面