日本女自衛隊員跟男同事睡一起！憂男友起疑　謊稱遭性侵

▲日本陸上自衛隊傳出有女性隊員謊稱遭到性侵。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊第7師團一名女性隊員聲稱自己在演習過程中，遭到同隊的男隊員性侵，然而事後卻被爆出，該名男隊員其實只是躺在她旁邊休息而已，女性隊員因擔憂當時也在同隊的男友懷疑自己劈腿，因此才會謊稱遭到性侵。自衛隊經調查後，對該名女隊員祭出停職12個月的處分，而當事人則有意退隊。

根據《北海道電視》報導，日本一名隸屬於陸上自衛隊第7師團第7特科連隊的20多歲女性隊員先前曾向上司檢舉稱，同隊的一名男性隊員2021年9月8日趁著演習的休息途中，在北海道大演習場性侵她。陸上自衛隊接獲申報後，隨即投入調查，但是卻無法確認相關事實，因此再度找來該名女性隊員。

沒想到女性隊員這才坦承，其實自己並未遭到對方性侵。女隊員表示，當天演習中，她躺在一輛大型貨車的載貨台上休息，隨後另一名同隊的男性隊員也跑到載貨台上，並躺在她身邊一起休息睡覺。當時該名女性隊員正在和同隊的一名男性隊員交往，然而她因擔心兩人躺在一起睡覺的行為會被男友懷疑出軌，因此竟誹謗同事性侵。

該名女性隊員事後表示，將深刻反省，並願意退隊。而陸上自衛隊針對其行為，已經祭出停職12個月的處分。對此，第7師團司令部表示，「貶低他人的行為，應當受到嚴正處分。」

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