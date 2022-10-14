飛日砍班不只虎航！網友曝長榮航也減班　業者喊冤「是尚未復飛」

▲長榮航空。（資料圖／長榮航空臉書）

記者李姿慧／台北報導

日本解封後，機場人力不足，導致部分飛日航班被迫取消，被要求砍班的不只台灣虎航，長榮航空也傳出航班砍班，有旅客聲稱接獲飛東京羽田、東京成田、札幌新千歲、大阪關西等航班取消通知。對此，長榮航空表示，相關航班為尚未復飛航班，預計今年底和明年初陸續恢復飛航。

國境解封，不少國人搶飛日本，卻發現飛日本航班「砍班」，有網友在PTT上PO文，指長榮航空也減班，包括台北(松山)＝東京(羽田)BR189、BR190(晚去早回)2022/11/30前航班取消；台北(桃園)＝札幌(新千歲)2022/11/30前航班取消。

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另還包括台北(桃園)＝沖繩(那霸)2023/01/17前航班也取消；高雄＝東京(成田)2022/11/07~2023/01/17由每天1班減為每週4班；高雄＝大阪(關西)2022/11/07~2023/01/17由每天1班減為每週4班。桃園成田、桃園大阪、桃園福岡計畫暫時不變。

對此，長榮航空表示，在中央流行疫情指揮中心宣布放寬為0+7防疫政策，以及日前日本宣布恢復免簽證措施後，日本航線訂位人數均有成長，但多數集中在明年的航班，其中以春節期間之訂位量增加最為顯著；現行桃園-東京、桃園-大阪每天1班，桃園-福岡每週4班，符合實際的需求，未來會視市場狀況持續增班；北海道、沖繩等旅遊航點將進入傳統旅遊淡季，預計今年年底及及明年初陸續恢復飛航。

長榮航空說明，疫情期間航班一直是採滾動式調整，目前東京和大阪尚未全面復飛，現行每天復飛1班，福岡每週復飛4班，因有旅客較早已預購機票，尚未復飛航班因此被解讀成取消，未來將視需求增班，北海道和那霸目前為淡季，預計今年底到明年初會復飛。

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