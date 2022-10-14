候選人財產申報曝光！張善政擁66筆土地　鄭運鵬揹2400萬房貸

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據中選會公布的公職候選人財產申報，國民黨桃園市長參選人張善政與妻子張琦雅登記存款約2469萬7090元、名下不動產有66筆土地、15筆建物、保險4325萬元、有價證券2436萬元還有5943克黃金；民進黨參選人鄭運鵬與妻子史秀玉登記存款1012萬4244元，不動產部分，有2筆土地、5筆建物、有價證券143萬元、保險262萬元。

張善政與妻子張琦雅登記存款約2469萬7090、名下不動產有66筆土地，其中1筆在桃園、1筆在彰化、3筆在花蓮、其餘61筆在雙北地區、15筆建物、動產部分，在張名下有一部TOYOTA RAV4休旅車，購買價格127萬元。

此外，張善政與張琦雅還持有5943克黃金，價值約1003萬元、有價證券2436萬5562元（含13筆股票、2筆債券）、以及30筆保險合計4325萬667元，債務部分，房屋貸款439萬2013元。

在民進黨參選人鄭運鵬部分，他與妻子史秀玉登記存款1012萬4244元，不動產部分，有2筆土地、5筆建物、動產部分，則有2部VOLKSWAGEN汽車分別登記在夫妻兩人名下，取得價格為109萬8000、151萬8000元。

有價證券部分合計143萬7460元（含5筆股票、1筆基金）、另有6筆保險合計262萬3169元，債務部分，房屋貸款2441萬8355元。

民眾黨參選人部分，賴香伶與其丈夫柯逸民登記存款318萬857，15筆基金合計35萬2661，9筆保險合計240萬8079，不動產部分，6筆土地、2筆建物，動產部分，一部國瑞汽車登記在賴香伶名下。