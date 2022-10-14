「2串花枝丸120元」她驚呆！眼尖網友曝地點　揭成本：不算貴

▲兩串花枝丸的價格驚呆不少人。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

在很多人的印象中，Q彈的炸花枝丸是銅板價美食。就有女網友表示，在她記憶中，一串花枝丸才10塊錢，最近買了兩串卻被價格驚呆，直呼現在物價好恐怖，「媽媽咪呀！現在一串要60（元）。」不過，就有人看到她買的丸子後，曝光食材行情價，「覺得很OK啦！」引發網友一陣議論。

這位女網友在臉書「●【爆怨公社】●」發文，「現在物價好恐怖！想當年花枝丸一串才10塊，媽媽咪呀現在一串要60（元）」，並附上兩串花枝丸的照片。價格一出，許多人也驚呆，「3顆60，這是鑲了金箔的花枝丸嗎」、「6……60？我買不下手」、「寧願吃雞排。」

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▲原PO買花枝丸花了120元。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

不過，仔細看看照片，一串有3顆花枝丸，重點是每一顆的顏色都不一樣，原來上面分別有墨魚、原味及海菜口味，就有人表示，「這看起來就是特別的口味，肯定價錢比較貴」、「一分錢一分貨 ！以前買到的那些10元一串的花枝丸，你要確定裡面的真的是花枝嗎？」

還有眼尖網友認出這是澎湖的花枝丸，曝光食材行情價，「純花枝肉打的，一斤大約420左右，平均一顆20到25公克，甚至大顆可以到30克，一顆約14到21元。要便宜有方法，加其他魚漿進去可以降更低，看是什麼做出來的，不然要拼便宜四處都有」、「澎湖花枝丸一顆就要15元左右（在地人去市場買沒炸過的價格），賣妳60一點都不貴～」