狂打154通電話「訂不到饗饗」　內行公開1招超快：還坐到靠窗位

▲饗饗靠窗的座位更受歡迎。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「饗饗INPARADISE」是非常高人氣的吃到飽餐廳之一，雖然接受訂位，但很多人即便打了好幾通電話卻還是訂不到。近日就有一名女網友發文表示，本來想和老公吃饗饗慶祝結婚紀念日，怎料打了154通都在忙線中，讓她覺得有些失望。貼文引發熱烈討論，其中還有網友分享成功經驗。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到她和老公打算去饗饗度過結婚紀念日，所以昨（12）日凌晨網路一開放訂位，她就準時上網搶，然而不管是手機還是電腦都完全跑不動，「到了00:10終於進預約系統了，結果已額滿」。

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原PO表示，既然網路訂不到，她便心想隔天早上再打電話訂位，怎料打了154通都在忙線中。不過她仍不死心，當天中午休息時間還跑去現場，只是櫃檯人員卻告訴她已經滿場了，讓她有些沮喪。

▲饗饗很熱門。（圖／記者施怡妏攝）

貼文曝光後，底下網友則紛紛建議直接到現場，「直接現場等就有了」、「去現場排候補還有機會」、「只好當天提早去候補了」、「現場排隨便進」、「現場排就好，根本不用訂位」、「昨天去現場候補超快，還坐到靠窗位」、「現場去候補比較快，基本上都有位子」、「可以候補，有時候會突然通知」、「你要吃的當天提前一小時去登記候補，基本上都有機會進場，昨天去吃就是這樣」。

還有網友分享，「前兩天再打電話去問，蠻多臨時取消的」、「網路訂饗饗小訣竅，事先排練，先登入會員，00:00準時，用電腦訂比較容易成功」。另外，也有網友回應，「我比較推旭集」、「可以改去旭集試試」、「饗饗吃不到換吃饗食天堂，這個也不賴」。

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