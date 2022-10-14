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阿嬤的冰箱「滿到要貼膠布」！釣出驚人古物：5年前包的佛跳牆

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Jeek`s Foodmaze 吉克廚男日記）

▲一組照片讓不少人想起家裡冰箱。（圖／翻攝自FB／Jeek`s Foodmaze 吉克廚男日記）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前有網友在「●【爆廢公社二館】●」發文，轉發一組「阿嬤的冰箱」照，瞬間引爆熱論，因為整個冰箱從冷藏庫到冷凍櫃都被塞得滿滿的，讓網友看呆了，「阿嬤的食物軍火庫。」實際找到原PO的貼文，會發現其實這是2年前的照片，而他當時曝光阿嬤更強1技能，令其他人超有感。

轉發網友PO出照片，只見冰箱冷藏庫和冷凍櫃的門都被打開來，裡面大部分東西有用塑膠袋包起來，但從上到下都塞超滿，阿嬤則以「C位」姿態站在正中間，另一張照片還露出超燦爛的笑容。除了滿滿的食材讓人看傻，仔細觀察會發現，冰箱門邊還貼了多段膠布，似乎是要把門固定住。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Jeek`s Foodmaze 吉克廚男日記）

▲阿嬤的可愛燦笑，讓網友哭笑不得。（圖／翻攝自FB／Jeek`s Foodmaze 吉克廚男日記）

照片讓底下網友熱議，「阿嬤好驕傲的樣子」、「阿嬤的冰箱總是能找到5年前別人送的烏魚子、3年前買的臘肉香腸，去年過年的年糕，然後告訴你這不會壞還能吃」、「阿嬤的冰箱裡有時間停止器」、「我阿嬤有3個直立冰箱、1個冷凍櫃，都不知道哪來那麼多人吃，家裡才3個人」、「裡面還能找到5年前表姐婚禮打包的佛跳牆。」

不過，這組照片其實出自擁有14萬追蹤的「Jeek's Foodmaze 吉克廚男日記」，他2年前的1月底因為負責掌廚年菜，後來藉機拍下照片。當時他以「#吉食轉播 / 我的魔法阿嬤」為題發文，笑說他想拍這樣的照片已經想很久了，「雖然年菜常常由我站爐台，但是料還是阿嬤備好。」

讓他驚嘆不已的是，「那個冰箱真的是什麼都有，跟魔法盒一樣！什麼都有！最厲害的是……『只有阿嬤知道在哪裡！』」，於是他就趁阿嬤在整理冰箱，偷偷繞到後面拍下這一幕，笑呼「阿嬤被抓到的表情超可愛。」另外，他也在留言處曝光貼膠帶的用意，「（冰箱門）關得上，但是有可能會彈起來，因此加強一下。」

貼文引來眾人共鳴，「阿嬤的冰箱真的都是這樣，當初在幫阿嬤整理時……她還可以說出食材多久了」、「朋友來家裡，我問他，『你要3個月之前的肉粽？還是去年的肉粽？還是半年前的肉粽？隨你挑，我媽媽都有』」、「有一天我受不了我媽的冰箱清理冰箱，發現1999年的味噌。」也有網友直笑，「阿嬤副業是開博物館對吧」、「快找阿嬤業配冰箱。」

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