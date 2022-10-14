碩士學位遭撤！蔡壁如坦言原定今辭立委　柯文哲聽了秒讚「夠Guts」

▲蔡壁如公開回應德明科大「學術倫理案審定結果」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委蔡壁如捲入論文抄襲爭議，昨天德明財經科技大學公布學術倫理委員會決議，認定其論文違反學術倫理，並撤銷學位。今（14日）上午蔡壁如在廣播節目中透露，如果昨天收到完整決議內容，確認論文真的不妥的話，本來今天就要宣布辭職，也已經告知黨主席柯文哲。

德明科大判定蔡壁如碩士論文違反學術倫理，撤銷其碩士學位，蔡壁如第一時間表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆。

對於碩士學位遭撤銷，蔡壁如14日開記者會表示，目前沒有收到完整報告，所以不知道哪裡出問題，「我不會迴避、會負起政治責任，不會眷戀這個位置，等收到完整報告，如果真的有做不好的地方，我願意辭掉立法委員。」

蔡壁如14日接受廣播節目《POP搶先爆》專訪時表示，收到訊息當下自己正在上節目，行程跑完後回辦公室，本以為會收到學校完整審定內容，若具體點出論文不當引用和缺失之處，原本預計今天就要宣布辭職。

蔡壁如透露，昨晚柯文哲有打電話到辦公室問怎麼回事，自己也回報，若完整審議內容證實自己缺失，會負起政治責任、請辭立委職位，柯文哲則回「夠Guts」、「這很符合你的個性」。