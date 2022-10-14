蔡壁如碩士學位遭撤「全黨沈默」　她嗆：柯文哲、黃珊珊都雙標仔

▲蔡壁如公開回應德明科大「學術倫理案審定結果」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

德明科大學倫會認定民眾黨立委蔡壁如的資管所碩士論文違反學術倫理，校方13日宣布撤銷該學位。對此，立委林楚茵14日批評，當初林智堅事件時，柯文哲黃珊珊見獵心喜地羞辱林智堅，如今換蔡壁如被撤銷學位卻默不吭聲，就是雙標，「黃珊珊果然是女柯文哲，學得惟妙惟肖，連雙標都一個樣。」

對於蔡壁如論文爭議，民眾黨主席柯文哲14日表示，他相信蔡壁如沒有主觀抄襲的意圖，但他也抱怨，為何學校沒有寄全文給當事人，竟然是先發新聞稿，當事人根本不知道發生什麼事。

對此，林楚茵批評，當初林智堅事件時，柯文哲黃珊珊見獵心喜地羞辱林智堅，如今換蔡壁如被撤銷學位卻默不吭聲，就是一個雙標，民眾黨就是雙標黨，從柯文哲到黃珊珊全部都是雙標仔。

林楚茵指出，對於林智堅論文案，柯文哲用一個字「ugly」形容林智堅的論文爭議，黃珊珊則是大酸「我要怎麼教育小孩？」兩人一搭一唱無比開心，現在輪到蔡壁如，怎麼不發揮「 柯黃相聲二人組」的功力？

對於蔡壁如論文抄襲被撤銷學位，林楚茵質疑，柯文哲只說「要看到詳細的審查說明書」，而黃珊珊也說她「不太清楚」，黃珊珊果然是「女柯文哲」，學得惟妙惟肖，連雙標都一個樣。

林楚茵表示，柯文哲不只是台北市長，也是民眾黨黨主席，從高虹安到蔡壁如的論文全部出問題，民眾黨當初以多高的標準檢討別人，就應該以同樣標準對待自己，柯文哲的雙標成為回力鏢，打中一堆民眾黨的政治人物。

