「蔡壁如黨內人緣不佳」　羅友志曝民眾黨真正危機

▲蔡壁如回應德明科大「學術倫理案審定結果」。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

德明科大學倫會認定民眾黨立委蔡壁如的資管所碩士論文違反學術倫理，昨宣布撤銷其學位。對此，資深媒體人羅友志14日分析，蔡壁如早期任北市府辦公室主任時，太支持柯文哲，得罪許多高級幕僚，在黨內人緣不佳，真正的危機其實來自於黨內，其次才是綠營側翼。

▲羅友志。（圖／翻攝自Facebook／羅友志）

民眾黨立委蔡壁如的資管所碩士論文，因引用未加以適當引註，校方以違反學術倫理宣布撤銷學位。蔡壁如今表示，校方郵件並未說明如何違反學術倫理，想提救濟申覆都不知從哪開始，喊話校方完整說明。

對此，資深媒體人羅友志分析，除了民進黨的見獵心喜、狂轟猛炸以外，蔡璧如真正的危機其實來自黨內。

羅友志分析，蔡壁如在黨內人緣不佳，主要因為之前當台北市政府辦公室主任時，太挺柯文哲，得罪了很多第一代、第二代的高級幕僚。這些人後來都到各個地方當黨政要職，對蔡壁如沒有好感，甚至看她出事，可以想像那種「交頭接耳、暗自竊喜」的畫面。

至於蔡壁如論文案是否會影響民眾黨選舉，羅友志表示，「其實我覺得還好」，但民眾黨台北市長參選人黃珊珊、新竹市長參選人高虹安的回應「很關鍵」。



羅友志指出，現在觀察民眾黨相關社群，會有一種「這不是民眾黨黨團的嗎？怎麼好像在修理蔡壁如？」的錯覺。他批評民眾黨的人有「三高」特性，高學歷、高顏值、「高拐」，這次民眾黨的危機，不來自蔡壁如，來自民眾黨自己本身，其次才是綠營側翼。