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企業老闆妻子出軌　 女兒告知：你被綠了...小王竟是最親近的人

▲彰化謝姓老闆某日經女兒告知，才發現朋友與自己妻子外遇多年，氣得提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲彰化謝姓老闆某日經女兒告知，才發現朋友與自己妻子外遇多年，氣得提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／彰化報導

彰化謝姓中小企業老闆與陳男為朋友關係，但他在去年7月收到女兒告知，這才知道妻子與陳男竟偷偷交往多年，妻子甚至還照顧陳男的生活飲食，送很多衣物給陳男與其家屬，讓謝老闆氣得向陳男提告。彰化地院審理後，判陳男需賠償30萬。

判決書指出，陳姓男子與謝老闆為好友，還經常出入謝老闆家中，不料他卻趁謝老闆夫婦因家族分家之事，彼此爭執感情不睦之際，與謝妻暗中來往，發展出不正常男女關係，這段不倫戀從2013開始，持續數年之久。期間，謝妻與陳男發生過多次婚外性行為，還照顧陳男的生活飲食，贈送許多衣物給陳男及其家屬。

謝老闆始終被蒙在鼓裡，直到去年7月17日，女兒把母親外遇的事情告訴他，還給他看謝妻與陳男LINE上面的親密訊息，他才知道自己戴了多年綠帽。

陳男供稱，當初謝老闆與謝妻感情不睦，謝妻向他尋求慰藉，2人因此產生不倫戀情，陳男也自覺對不起謝老闆，於是與謝妻保持距離，還另外交了新女友，後來謝老闆得知他與謝妻外遇後，他在8月31與現任女友一起到謝老闆家中道歉，他表示當時謝老闆接受道歉，並說「事情到此為止，以後大家老死不相往來」，如今卻又對他提告求償，他覺得不合理。

法官認為，陳男確實與謝妻有數年的不正當交往，還曾發生性行為，造成謝老闆精神痛苦，且謝老闆雖說「事情到此為止，以後大家老死不相往來」，但不表示郭老闆要放棄向陳男求取賠償，因此判陳男賠償30萬。 

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