　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

狂車現台61線！車尾投射燈超亮一路飆　後方車譙翻...警：可罰1800

▲台61線王功路段駕駛車尾加裝投射燈狂飆。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲駕駛車尾加裝投射燈。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線王功路段7日晚間6時許，有1輛黑色轎車，車尾加裝投射燈一路狂飆，亮光閃瞎後方車主，完全不顧慮其他用路人的感受，十分危險，過程被PO網後更遭網友圍剿。對此，彰化縣警局芳苑警分局指出，可依道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款擅自增加燈光，處以900至1800元罰鍰。

不少用路人行駛在漆黑的路上，一旦遇到前方用路人開著遠光燈，後方駕駛眼睛都已經快睜不開了，更何況加裝投射都開路，「記者爆料網」昨天po出車尾加裝投射燈的影片後，網友議論，「三寶駕駛」、「在國道上塞車時遇到更無奈...」、「這是故意的?」、「真的會閃瞎眼睛」。

不過也有網友質疑是不是爆料民眾先開啟遠光燈，對方才以車尾投射燈回擊？對此該民眾澄清，對方早就開啟投射燈，自己打開遠光燈是要提醒對方，已經影響到後方車輛。

芳苑警方局表示、有關本案有關民眾車尾加裝投射燈，相關罰則為擅自增加燈光的部份，依道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款可處以900至1800元罰鍰。警方同時呼籲民眾切勿加裝相關違法投射燈，另各用路人如有發現擅自加裝高強光投射燈之違規車輛，請立即向警方報案檢舉，警方依法前往告發取締。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
LIVE／馬國女大生遭勒斃　無業嫌辯加工自殺脫罪！高大成揪疑
日圓又見「0.21」字頭！　現賺一趟來回機票
蔡壁如碩士遭撤銷　柯文哲力挺：相信她沒有主觀抄襲意圖
獨／大馬女大生遭掐死　學妹室友：才剛開心分享認識新對象
快訊／大馬女大生家屬今飛台　「悲憤欲絕」處理後事
週末「三颱共舞」！接近台灣時間曝　最快明天發布海警
竹科女年收千萬！要補稅10萬不服　每年打官司吞8敗
快訊／95年次役男延長為1年？　邱國正回應了
快訊／瘋砍女友60刀殺了她　保全男逃死定讞
3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘　長榮女大生遺體剩內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022 鵝香下營商圈嘉年華將登場　黃偉哲邀請民眾吃好鵝抽好禮做公益

南消三大隊與醫院合作無間　急性心肌梗塞患者感謝救命

光天化日下吸食毒菸　毒味飄散遭警鎖定攔檢２男送辦

中斷23年終通車！149甲草嶺公路路跑報名秒殺　10／30雲林登場

挺過6次艱辛化療如獲重生　6旬男用蛋糕感謝醫護

狂車現台61線！車尾投射燈超亮一路飆　後方車譙翻...警：可罰1800

「一粒小米可以煮出一鍋飯」　部落融合森林園區創生食農基地

黃偉哲進行布氏鯧鰺魚苗放流　盼海洋資源永續發展

桃園青年局輔導　「布拉特斯布曼」研發救命登山證系統

天冷吃鍋成日常幸福！　福容桃園店推5款鍋物搶市

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

2022 鵝香下營商圈嘉年華將登場　黃偉哲邀請民眾吃好鵝抽好禮做公益

南消三大隊與醫院合作無間　急性心肌梗塞患者感謝救命

光天化日下吸食毒菸　毒味飄散遭警鎖定攔檢２男送辦

中斷23年終通車！149甲草嶺公路路跑報名秒殺　10／30雲林登場

挺過6次艱辛化療如獲重生　6旬男用蛋糕感謝醫護

狂車現台61線！車尾投射燈超亮一路飆　後方車譙翻...警：可罰1800

「一粒小米可以煮出一鍋飯」　部落融合森林園區創生食農基地

黃偉哲進行布氏鯧鰺魚苗放流　盼海洋資源永續發展

桃園青年局輔導　「布拉特斯布曼」研發救命登山證系統

天冷吃鍋成日常幸福！　福容桃園店推5款鍋物搶市

恆春半島落山風強勁高達8級　3騎士被「吹歪」車禍倒地受傷

男蟲結交小女友竟推她「多P聯誼」性交易　現役軍人參與GG了！

一個禮拜瘦3公斤！風靡全台「餐前噴兩下」比168還簡單

都市叢林藏身純白大樓！桃園植物系咖啡廳　滿屋綠意伴喝下午茶

相處久了開始學貓！　阿金跑上餐桌「思考狗生」鄙視眼神也到位

新北男腹部刺傷爆血昏迷！警方準備緝凶　他清醒後結局超傻眼

打下史詩級賽季　他隊高層估賈吉身價近4億美元超越「神鱒」

平價絕美五彩泰式煎餃超吸睛！椒麻雞排酥嫩多汁　道地泰奶有夠搭

誇張！男路邊綁架14歲少女「拖進公廁性侵」　監視器畫面曝光

秋冬就是要泡湯！盤點全台七種特色溫泉　岩盤浴、氣泡浴一次享受

地方熱門新聞

抹屎怪客抓到了！3車慘染巧克力色

桃市產總市政座談　4名市長參選人不缺席

台61線車尾燈超亮一路飆　三寶駕駛被罵爆

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

草衙臨水宮「燒王船」　廟曝神蹟

說好加薪反被扣薪　勞方申訴調解反被告

林燕祝選票遭瓜分陷危機馬英九力挺連任

光天化日下吸食毒菸2男送辦

黃偉哲進行布氏鯧鰺魚苗放流

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

新北運動經費6都之末 　市府回應了

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

瞭解木雕作品價值　屏東分署向木雕大師請益

更多熱門

相關新聞

即／台61線拖板車自撞　44噸水泥橋墩飛對向車道

即／台61線拖板車自撞　44噸水泥橋墩飛對向車道

台61線西濱公路111公里處今（8）日下午1時許發生意外！位於苗栗通霄白沙屯路段南向車道，一輛拖板車不明原因自撞分隔島，導致車上載運的2個大型8米長、總重約44噸的水泥梁柱飛出，其中1個飛到北向內線車道，所幸未釀成人員傷亡。經酒測後發現駕駛酒測值達0.18毫克，依法開罰。

閃西部國道「新竹到台南地雷段」　高公局籲走「窮人高速公路」

閃西部國道「新竹到台南地雷段」　高公局籲走「窮人高速公路」

台61線強鹼外洩害3人受傷！兇手抓到了

台61線強鹼外洩害3人受傷！兇手抓到了

即／西濱梧棲段又出事　2貨車追撞1人受傷

即／西濱梧棲段又出事　2貨車追撞1人受傷

即／台61南下4車連撞！「貨車追尾巴士」全線封閉

即／台61南下4車連撞！「貨車追尾巴士」全線封閉

關鍵字：

彰化.記者爆料網王功西濱台61線

讀者迴響

熱門新聞

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

Netflix廣告版訂閱方案來了！

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

曾是《原子》導師！　周湯豪遭追問「小孩退團看法」吐實

林襄抽煙被拍形象崩？　批踢踢風向一面倒

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面