狂車現台61線！車尾投射燈超亮一路飆　後方車譙翻...警：可罰1800

▲駕駛車尾加裝投射燈。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線王功路段7日晚間6時許，有1輛黑色轎車，車尾加裝投射燈一路狂飆，亮光閃瞎後方車主，完全不顧慮其他用路人的感受，十分危險，過程被PO網後更遭網友圍剿。對此，彰化縣警局芳苑警分局指出，可依道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款擅自增加燈光，處以900至1800元罰鍰。

不少用路人行駛在漆黑的路上，一旦遇到前方用路人開著遠光燈，後方駕駛眼睛都已經快睜不開了，更何況加裝投射都開路，「記者爆料網」昨天po出車尾加裝投射燈的影片後，網友議論，「三寶駕駛」、「在國道上塞車時遇到更無奈...」、「這是故意的?」、「真的會閃瞎眼睛」。

不過也有網友質疑是不是爆料民眾先開啟遠光燈，對方才以車尾投射燈回擊？對此該民眾澄清，對方早就開啟投射燈，自己打開遠光燈是要提醒對方，已經影響到後方車輛。

芳苑警方局表示、有關本案有關民眾車尾加裝投射燈，相關罰則為擅自增加燈光的部份，依道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款可處以900至1800元罰鍰。警方同時呼籲民眾切勿加裝相關違法投射燈，另各用路人如有發現擅自加裝高強光投射燈之違規車輛，請立即向警方報案檢舉，警方依法前往告發取締。