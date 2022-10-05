閃西部國道「新竹到台南地雷段」　高公局籲走「窮人高速公路」

▲台61線西濱快速公路。（資料圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假週六(10/8)開跑，其中連假首日最塞，交通量上看平常1.3倍，高公局表示，連假期間預估將有大量出遊車潮，西部國道新竹到台南用路人可改走免收費的台61線西濱快，避開國道地雷路段。

台61線西濱快速道路為全台唯一一條從北到南的快速道路，與國1、國3平行，卻因免收通行費，有「窮人的高速公路」之稱，高公局表示，國慶連假將湧現不少旅遊車潮，西部國道新竹至台南路段易壅塞，建議民眾可多加利用台61線作為替代道路，避開國道塞車路段。

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▲台61線替代新竹至臺南雙向國道示意圖。（圖／高公局）



針對往返國道新竹至台南路段，高公局表示，用路人可從國道3號115公里處之西濱交流道直接銜接台61線行駛至台南地區；新竹至台南沿途用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84與台61線銜接。

此外因應連假第2、3日(10/9~10/10)每天12時到21時，實施國3西濱交流道北向入口匝道封閉，行駛台61北返民眾可至香山匝道經香山聯絡道從香山交流道駛回國3。

▲▼上圖為新竹至台南利用橫向道路銜接台61線路線，下圖是國3西濱交流道北向入口封閉改道路線。（圖／高公局）

另連假第1日(10/8)0時到12時及第2日(10/9)5時到中午12時，實施國5南向石碇及坪林入口匝道封閉，高公局也建議民眾於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改走台9線或106乙線。國5北向壅塞時，往臺北之用路人可改駛台9線返程或於坪林交流道接回國5，避開塞車。

▼往返宜蘭替代道路改道路線。（圖／高公局）