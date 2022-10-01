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社會 社會焦點 保障人權

台61線強鹼外洩「沿路滴1公里」！害3騎士灼傷　兇手抓到了

▲台61線北上高架32.4K處與平面道路今（1）日清晨傳出路面出現腐蝕性強鹼液體外洩，釀成3名自行車騎士受傷送醫，警消與環保署人員派員處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線北上高架32.4K處與平面道路傳出腐蝕性液體外洩，兇手抓到了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

台61線北上32.4K處、平面道路路面1日傳出腐蝕性液體外洩，造成3名騎士受傷。警方調閱監視器循線追查，帶回了永吉化工股份有限公司駕駛的許姓駕駛，依照《水污染防治法》依法告發，並開立限期改善通知書，同時要求永吉化工股份有限公司派水車清洗路面。

桃園市消防局1日上午7點左右獲報，台61線平面北上32K至31K處疑有腐蝕性液體外洩，於是派人到場進行酸鹼性測試，確認現場為有腐蝕性的強鹼性液體，於是派出化學車到場警戒。

此次腐蝕性液體外洩的意外，造成56歲戴姓男子、33歲張姓女子及63歲黃姓男子受傷，3人分別被送往林口長庚醫院、桃園敏盛醫院治療。警方同時調閱監視器，追查液體外洩的源頭。

▲台61線北上高架32.4K處與平面道路今天上午傳出路面有腐蝕性強鹼液體外洩，環保署北區環境事故專業技術小組人員在場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲外洩的腐蝕性液體從高架橋路段流至下方的平面道路，又沿著側溝下游汙染溝渠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查後，循線找到永吉化工的許姓駕駛。許姓駕駛到案稱，他上午5點10酚從公司出發，載運近9噸液鹼出門，準備送往位在新北新店的台灣通用器材公司，過程中發現黑色塑膠桶槽桶身破裂，因為沒辦法現場止漏，只能從大園29.9K交流道折返回公司。

由於外洩的液體從高架路段流到下方平面道路，後續又沿著側溝下游，汙染承載水體的溝渠，已違反《水汙染防治法》第30條第1項第2款，因此依法告發、開立期限改善通知書。

此外，警方也要求，永吉化學公司必須派出水車，到場清洗路面，並將沖洗出的汙染物運送回廠內處置。

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