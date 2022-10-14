掐死馬國女大生…無業男「取車畫面」曝　手拿2瓶飲料步伐輕鬆

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

來台就讀銘傳大學的馬來西亞籍蔡姓女大生(24歲)昨(13日)遭陳男殺害，陳屍士林區大東路租屋處，警方到場時蔡女遺體已經出現屍斑，明顯死亡多時。監視器畫面拍下，陳男掐斃蔡女後，13日中午離開其租屋處，徒步走10分鐘到福德路取車，且中途還疑似先到超商購物，上車時手中還拿了2瓶飲料、以及疑似關東煮的紙碗，神情一派輕鬆。

警方調查，無業的陳男(30歲)自述7日透過IG結識蔡女，2人迅速交往成為男女朋友，而蔡女精神狀況十分不佳，且有輕生念頭，12日當天他駕車前往士林尋找蔡女，在她不斷拜託下才會下手、徒手將女友掐斃。陳男強調，是蔡女想要自殺，他只是「加工協助」。

▲嫌犯陳男取車前還疑似先到超商購物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

監視器畫面拍下，陳男的紅色轎車停在距離蔡女租屋處約10分鐘路程的福德路上，13日中午陳男在蔡女死亡多時後，離開其租屋處前往取車，當時身穿黃色衣服、揹著黑色背包的陳男步伐看似相當輕盈，且途中似乎還先到超商購物，手中拿著2瓶飲料、以及關東煮的紙碗，接著熟練地打開車門上車，返回鶯歌租屋處。

不久後陳男母親錢婦即收到他的輕生簡訊，嚇得急忙報案，並在警方的陪同下找來鎖匠破門，果真見到吞下大量止痛藥後意識模糊的陳男，當下立即將他送往醫院急救；在前往醫院的途中，陳男意識一度清醒，這才親口吐露驚人自白，「我殺了一個人，在士林」，全案因此曝光。

目前陳男送醫洗胃後雖然暫無生命危險，但仍無法製作筆錄，還須觀察2、3天，警方將待其狀況恢復後，再行釐清案情細節。

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