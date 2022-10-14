拖到明年！　美國宣布：新冠疫情「公衛緊急狀態」延長90天

▲美國總統拜登上月曾表示疫情大流行已結束，美國衛生部13日仍宣布延長新冠肺炎公衛緊急狀態。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國、澳洲等許多已開發國家揮別新冠疫情，解除幾乎所有的防疫措施，台灣也在本周實行入境0+7的免隔離政策。然而，美國衛生部13日宣布，政府決定將COVID-19疫情的公共衛生緊急狀態再延長90天。若未出現變數，估計將延到2023年1月中旬才會解除。

根據路透社報導，美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）13日宣布，新冠疫情的公衛緊急狀態將向後延長90天，以保留政府針對醫院的高額支出與擴大醫療補助等措施。

美國總統拜登9月接受CBS節目訪問時表示，「新冠疫情大流行已經結束（The pandemic is over）」，還說現在已經沒人在戴口罩。這段發言引發公衛專家的批評，儘管自拜登上任以來美國新冠死亡人數顯著下降，但目前全美每天仍有數百人染疫離世。拜登日前也要求國會再撥款224億美元，以應對可能出現的感染高峰。

美國前總統川普在2020年宣布全國進入新冠肺炎緊急狀態，以盡快釋出高達500億美元的聯邦政府資金援助。

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