快訊／美北卡住宅區爆槍擊　至少5人死亡「包括1警察」

▲ 美國北卡羅萊納州發生槍擊案。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國北卡羅來納州當地13日下午發生槍擊,槍手在住宅區擊中至少7人,包括一名非值勤中的警察,其中有5人已經死亡,另2人受傷送醫,所幸無生命危險,嫌犯現已被捕。

根據《美聯社》,這起事件發生於北卡首府羅里(Raleigh),鄰近的奈特代爾市(Knightdale)當局13日在推特發文表示,羅里發生槍擊事件,一名嫌犯已被拘留。

羅里市長鮑德溫(Mary-Ann Baldwin)證實,警方當晚約8點告知她,嫌犯已被壓制,而這起事件至少造成5人死亡,其中一人是一名非值勤中的當地警察,另有2人受傷送醫,包括一名當地警犬隊隊員,所幸傷勢並未危及性命。

The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.



Residents in that area are advised to remain in their homes.