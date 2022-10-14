三腳督變藍白PK？黃珊珊槓上蔣萬安　學者曝原因：棄陳保黃可能出現

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中於2022台灣氣候行動博覽會同台。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期民進黨台北市長參選人陳時中聲量漸歇，國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊則為大巨蛋、蔣孝嚴站台等議題針鋒相對，讓北市選戰從三腳督轉為藍白PK局勢。對此，文化大學廣告學系教授鈕則勳13日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，藍白PK態勢讓陳時中邊緣化，棄陳保黃的聲音可能出現。

對於陳時中近期聲量漸歇，鈕則勳表示，陳時中還要是找回強項，就是指揮官人設，局面如果變成藍白互打對他很不利，陳時中幾次民調都墊底，有某種程度被邊緣化的可能性，若讓民眾有這種感覺，就有兩種可能：第一，他真的被邊緣化；第二，「棄陳保黃」可能會出來。

鈕則勳指出，若是陳時中不能另闢戰場，就會有邊緣化可能性，坊間就會開始傳棄陳保黃，對他就非常不利，陳時中之前人設混亂、周玉蔻爆料期間，對他民調很傷，藍白此時PK，陳時中找不到切入點，邊緣化可能性就會變高，棄陳保黃的聲音也會出來。

而北市選戰近期從藍白圍攻陳時中，轉為蔣萬安、黃珊珊互打。鈕則勳表示，蔣萬安強攻大巨蛋，中央也針對大巨蛋跟柯文哲開戰，蔣此時去蹭這個議題，也是希望能夠牽制柯文哲，避免柯拿大巨蛋變成自己政績 ，不然柯文哲得分、黃珊珊也加分。

對於柯文哲、黃珊珊近期也打蔣孝嚴議題，質疑蔣孝嚴不幫蔣萬安站台，鈕則勳指出，這已經是空包彈、不會得分，媒體人也打過這部分，但並不能直接影響到蔣萬安，之前已經證明過這件事，且從民調觀察，蔣萬安還有一定受害者症候群出現，畢竟是他爸爸的事情也不是市政議題，打這個太沒意義也不夠高明。

鈕則勳分析，柯文哲應該是想用激將法把蔣孝嚴逼出來，因為他們很清楚蔣孝嚴如果出來，絕對不會幫蔣萬安加分、反而會扣分，因此蔣萬安歷次選舉蔣孝嚴幾乎都沒出來，打這招不會得分。

鈕則勳指出，蔣萬安自己也清楚，蔣孝嚴出來不僅不會得分，綠營也會猛攻，選戰失焦、風險也會增加，即便柯文哲這樣操作要逼蔣孝嚴出來，蔣萬安陣營絕對不會順他的意；而黃珊珊的優點是市政，攻蔣孝嚴其實很奇怪，應該要喊話多幾場辯論，把她的優點凸顯出來。