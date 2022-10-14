劉時宇／抓到了？不，沒超過三十塊不算賄選？

▲判斷是否成立賄選的關鍵在於，會不會動搖選民的投票意志，金額高低只是一個輔助判斷標準。（圖／記者屠惠剛攝）

隨著九合一選舉投票日的接近，各方人馬為了加強宣傳，除了積極參與紅白場外，也會以各種方式宣傳關鍵政見，例如發送面紙、口罩、原子筆等。不過，為了確保選舉的公平性，各縣市的選舉委員會及地方檢察署，也都在選舉期間大力推廣「反賄選」的訊息。

近日就有報導指出，有候選人公開發布「票投ＯＯＯ、免費幫你洗車」等文字及照片，被檢方認定有賄選的嫌疑而被起訴。為了抓出破壞民主價值的犯人，接下來，就要借重大家的雙眼，讓我們聊聊除了直接以現金買票外，還有什麼方式算是賄選。

賄選三要素：選民、利益、特定投票行為

賄選兩個字看似簡單，但法條的規定可不簡單，依照《公職人員選舉罷免法》，任何人對於選民，事前約定或交付賄賂或其他不正利益，讓選民投下特定票或不行使投票權，就屬於賄選。

法條短短幾個字，就包含了三個層次：第一，賄選行為必須要針對「有投票權」的人，如果是把錢給不具備投票權的人，並不會構成賄選。而所謂具有投票權人，是指年滿20歲的中華民國國民，在選區連續居住四個月以上（參與總統副總統選舉就要住六個月以上）且沒有受監護宣告的人。如果是原住民的公職選舉，投票權人還必須具備原住民身分。

第二，就是行為人對選民表示要給好處，或者是已經有輸送利益的行為，這邊提到的利益並不單純指金錢，還包含了許多有形或無形的利益，至於具體什麼樣的行為算是賄選，我們這邊先賣個關子。

最後，行為人要對選民做出投票給特定對象或單純不投票的動作。不過，選民即使沒有承諾會按照約定投票，或者最後根本沒有履行約定，只要行為人在交付賄賂或其他不正利益時，選民對行為人的目的已有清楚認識，並收下好處，就會成立賄選。

超過30元才算賄選嗎

近年來，坊間有許多人會提到，只要物品價值沒有超過30元就不算賄選，這句話其實不完全正確。

30元這個標準，最開始是出自最高檢察署的會議結論，後來被編列在「賄選犯行列舉」內，其中提到：「候選人分送的競選文宣，除現金或現金的替代品，如：電話卡、儲值卡、提單等外，如果是用原子筆、鑰匙圈、打火機、小型面紙包、家用農民歷、便帽等文宣品，且價值新台幣三十元以下，依當今大眾一般的想法，應該不足動搖或影響投票權人的投票意向，只是候選人用來加深選民印象之用，比較難認定有賄選罪嫌」。因此，這樣的描述被大眾過度簡化為「只要送價值超過30元的物品，就會構成賄選」。

然而，只要細究內文，就可以發現真正判斷是否成立賄選的關鍵：在於會不會動搖選民的投票意志，金額高低只能算是一個輔助判斷標準。而且「賄選犯行列舉」中也表示，只有宣傳物品才有考量價值是否超過30元的問題，如果是「現金或現金的替代品」，不管有沒有超過30元，解釋上都有可能會構成賄選。

相關案例指出，法院也多認為金額高低，並不是絕對的判斷標準，當然也不會只用30元這樣的市場價格來判斷，還是要著重在買票人的心中想法、外在行為，以及提供財物或利益的對象、時間、方法、金額，再輔以一般民眾的觀感跟生活經驗來綜合判斷，其所提供的東西是不是足以影響選民的投票意向。

賄選行為無所不在

除了送現金或物品的情形外，「賄選犯行列舉」還提出了許多其他賄選行為，包括提供免費或低價旅遊、提供免費或低價的餐飲、提供帶薪假期、假借節慶名義發放物品、免除債務、代付水電費、提供工作機會等，這些都算是賄選行為。

另外，還有假救災真送禮、假頒獎真送禮、假扮活動真送禮、送洗車券、折價券或入場券，甚至出錢幫大樓作清潔等，都是要特別注意的情況。

值得注意的是，法務部有特別說明，行為人因為參與民俗節慶、廟會、婚喪喜慶，有贈送禮金、禮品的行為；或候選人為參加造勢活動的民眾提供茶水、飲料、炒米粉或便當；或為了造勢活動製作衣帽、背心等；或贈送門聯、桌曆、日曆、月曆等；或是單純為了造勢活動，派遣車輛動員民眾往返會場等，比較傾向認定不會構成賄選。

但這些都不能超出社會禮儀的相當範圍，如果是紅包特別大一包、吃的都是高級餐盒、送的都是名牌衣服、動員參加造勢還附帶免費國內旅遊等情形，還是有可能被認為是賄選。

賄選不是占便宜

民主社會的選舉就應該正大光明的決戰，各方候選人應該要盡心盡力的提出各項政見，藉此吸引民眾的支持，用利益交換的方式獲取選票，終究只是不入流的手段。

選民們也要想想，候選人出來參選公職，除了要施展自己的政治抱負外，本質也是在求職，想要找一個待遇還不錯的飯碗；我們公民，作為政府這家「公司」的老闆，怎麼會想要雇用一個會背地裡使用小手段的員工？

試想，一個參選人在選上之前就花費高額的費用來買票，未來選上後他會不會從人民身上索討，要求加倍奉還？我想問題答案多半是肯定的。所以，我們從賄選中得到的，終究只是蠅頭小利，除了賠上引以為傲的民主價值外，後面失去的美好願景，可能遠比得到的還更多。

因此，各位選民一定要擦亮自己的雙眼，有任何候選人膽敢賄選，趕快撥打賄選檢舉專線：0800-024-099，檢舉獎金領起來。（本文轉載自《法律白話文運動》白目觀點）

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●劉時宇，法律白話文運動資深編輯。以上言論不代表本報立場。