男蟲結交小女友竟推她「多P聯誼」性交易　現役軍人參與GG了！

▲網路男蟲竟將小女友推出與人多P性交易，二審判刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

網路男蟲陳博橋（已改名陳脩沅），6年前在臉書結識當時15歲少女小諦（化名），發生多次關係後，竟利用小諦對他的信任，讓小諦接受多P性交易，還藉此在網路上招攬，收取數萬元費用。楊姓現役軍人不僅報名參加，還分享毒品與小諦、陳男。高院將陳男判刑3年8月與10月（得易服社會勞動服務），另外也將楊男判刑10月與6月（得易科罰金）。

判決指出，陳男2016年12月初於臉書結識小諦，2人於當月底就交往成為男女朋友。陳男於1年內，多次與小諦發生關係，小諦甚至還因此被新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心保護安置2個半月，但離開安置後，又與陳男發生關係，總計2人1年內發生關係5次。

交往日久後，陳男發現小諦對他有相當情分及信任，竟謊稱想嘗試多人性交，要求小諦配合，小諦應允。陳男遂從2017年12月起，在臉書上以「陳騎侶」的名義架設個人網站，並註記「我們是台北情侶、18歲/161/65/34D、可換可不換」，張貼內容包含「徵單男」、「多P」、「聯誼」、「今晚女友受不了了啦，剛回國想被滿足」、「單男須酌收費用」等，每次收取3千到5千不等費用。而為了便利招攬，陳男甚至在小諦與人多P時，拍下5張照片，傳送給有意參加者觀賞。總計陳男藉此收受4萬4,980元。

楊姓現役軍人（案發後退伍）也報名參加，他甚至還分享二級管制毒品甲基安非他命給予陳男與小諦，另外也3次參與多P交易。全案於2018年6月間被警方查獲，警方逮捕陳男，並從通聯紀錄中揪出楊男與另名參與的張男，檢方對3人均提起公訴。

一審法院依照「對少女性交罪」、「圖利媒介而使少年為有對價之性交行為罪」將陳男判刑4年與10月（得易服社會勞動服務），另依照「對少女性交罪」、「轉讓毒品罪」將楊男判刑10月與6月（得易科罰金18萬元），張男則判刑3月、得易科罰金9萬元。全案再上訴，二審高等法院審理後，將陳男改判刑3年8月與10月（得易服社會勞動服務），其餘部分則駁回上訴。本案可再上訴。