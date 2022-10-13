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高雄草衙臨水宮「燒王船」　廟曝神蹟：拉過王船一定會當選

記者吳奕靖／高雄報導

一般舉行燒王船都會是在靠海的廟宇，不過高雄市前鎮區草衙的臨水宮將在10月18日舉辦王船祭活動，23日還要舉辦燒王船，廟方特別還邀請高雄市長陳其邁以及六位議員參選人到場要「拉王船」，廟方說拉過王船的就像是扶媽祖鑾轎，一定會當選。

▲高雄市前鎮區草衙臨水宮將在23日舉辦燒王船 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市前鎮區草衙臨水宮將在23日舉辦燒王船 。（圖／記者吳奕靖攝）

位於高雄前鎮區草衙的臨水宮，逢五年一科的迎王祭典，將在十月十八日起舉辦一系列王船祭活動；廟方說希望能藉此驅瘟除煞，並祈求國泰民安！臨水宮溯源自東石先天宮並威鎮草衙，主要供奉五年千歲、三奶夫人，而「代天巡狩」王船乃奉旨出巡四方，其主神為朱、邢、李千歲；由於神蹟顯赫，廣澤黎民，因此香火鼎盛。

主委林昆懋表示，草衙王船祭自2010年起已舉辦三屆，今年已邁入壬寅第四科年；透過在地信眾之人力、財力及物力，方能完成此神聖任務，也希望藉送王船讓疫情降溫、消災解厄、百姓平安。

▲高雄市前鎮區草衙臨水宮將在23日舉辦燒王船 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市前鎮區草衙臨水宮就在鎮興橋的前方不遠處 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市前鎮區草衙臨水宮將在23日舉辦燒王船 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市前鎮區草衙臨水宮將是當地知名廟宇 。（圖／記者吳奕靖攝）

草衙臨水宮壬寅年王船全身長六米，費時一年耗資百萬，以原木手工打造，船身並有精緻彩繪，命名『屏山號』，武千歲為押船官，王船預定十月二十三日中午十二時十六分起駕，將在信眾的恭送下，沿路至南星路鳳鼻頭海邊，接著進行『送王船』儀式，歷年來信眾參與熱烈，衍然已是地方重要的宗教文化活動。

總幹事黃賜國說已經邀請高雄市長陳其邁以及六位議員參選人在23日蒞臨，同時要請他們拉王船，就像是扶媽祖鑾轎的意義一樣，除了保佑平安之外，也能夠保佑他們順利當選。

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