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Google首款Pixel Watch動眼看　Pixel 7新色香茅綠超亮眼

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Google 在今日展示即將發售的 Pixel 新機實體。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Google 在昨（6）日晚間亮相年度 5G 新機 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro，以及首款智慧手錶 Pixel Watch，接下來預定在 10 月 13 日在全台通路上市。Google 在今（7）日展出這次發表的新機實體，包含 Pixel 7、Pixel 7 Pro 以及 Pixel Watch 三款裝置，讓外界得以在新機上市之前得以搶先一窺裝置本人的樣貌。

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

Pixel 7 Pro

Pixel 7 Pro 採用 6.7 吋 QHD+LTPO OLED 螢幕，鏡頭區域大致和前一代 Pixel 6 相去不遠，不過鏡頭模組可以很明顯看得出來變得更大一點，機身正反面皆採用 Corning Gorilla Glass Victus 玻璃材質，後置的三鏡頭配置分別為：廣角鏡頭、超廣角鏡頭、望遠鏡頭，一共有曜石黑、雪花白、霧灰色三色可選。

根據官方規格，Pixel 7 Pro 廣角鏡頭畫素 5,000 萬（f1.85）、超廣角鏡頭畫素 1,200 萬（f2.2）、望遠鏡頭畫素 4,800 萬（f3.5），支援 5 倍光學對焦、30 倍高解析變焦、微距對焦等相關功能，前鏡頭則是 1,080 萬畫素（f2.2）。

Google 表示前後鏡頭接支援最高 4K@60 FPS 錄影，電影動態模糊功能為影片注入更多戲劇效果，自然色調可忠實呈現不同種膚色之間的細微差異，修復模糊功能可修飾任何相機拍攝出的畫面。

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Pixel 7 Pro 實機。（圖／記者樓菀玲攝）

Pixel 7

Pixel 7 Pro 採用 6.3 吋 FHD+ OLED 螢幕，後方鏡頭區域相比 Pixel 7 Pro 的「驚嘆號」來說，Pixel 的鏡頭模組少了一顆鏡頭，機身正反面一樣採用 Corning Gorilla Glass Victus 玻璃材質，機身採後置雙鏡頭配置：廣角鏡頭、超廣角鏡頭，共有曜石黑、雪花白、香茅綠三色可選。

根據官方規格，Pixel 7 廣角鏡頭畫素 5,000 萬（f1.85）、超廣角鏡頭畫素 1,200 萬（f2.2），支援 5 倍光學對焦、30 倍高解析變焦、微距對焦等相關功能，前鏡頭則是 1,080 萬畫素（f2.2）相機拍攝出的畫面，可拍出色彩鮮明且細節豐富的 4K 相片，並運用電影動態模糊功能，讓影片呈現電影般的品質。

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Pixel 7 實機。（圖／記者樓菀玲攝）

Pixel Watch

Google 首款 Pixel Watch 與 Fitbit 共同合作，錶面為 320ppi AMOLED Gorilla Glass 螢幕，外觀較為圓潤、材質使用頂級不鏽鋼打造，具備基本防潑水、抗刮能力，且可自由選擇錶帶材質（金屬錶帶明年發售），本次公開的 Pixel Watch 將會有 Wi-Fi 和 LTE 版本，容量固定為 2GB + 32GB 的規格。

而市面上一般智慧型手錶能用的 GPS、導航功能同樣也能在 Pixel Watch 中實裝，Pixel Watch 基於與 Fitbit 共同合作的本質，自然部分 Fitbit 能用的功能也能在 Pixel Watch 當中實現，像是血氧偵測、心電圖、心率偵測等功能都將會記錄起來。

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲Google,Pixel,Pixel 7,Pixel 7 Pro,Pixel Watch。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Pixel Watch 實機 。（圖／記者樓菀玲攝）

 

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