售價凍漲的Google Pixel 7系列登場　首款Pixel Watch也來了

▲ Google 發表 Pixel 7 系列。（圖／翻攝自 YouTube／Made by Google，下同）

記者樓菀玲／台北報導

Google 在方才發表年度 5G 新機 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro，本次所推出的 Google Pixel 7 系列皆使用 Tensor G2 處理器，有效提升 Pixel 的速度與拍攝品質，預計台灣最快到貨時間大約落在 10 月 13 日至 10 月 14 日之間。

本次發表會亮點自然在於 Google 自家製晶片 Tensor G2，不僅強化電池續航力，還透過追加的 Titan M2 晶片來強化安全防護，項是臉部辨識、指紋辨識解鎖功能皆能使用，結合高階影像處理器和 Google 相機演算法能大幅提升拍攝品質，此外這次 Tensor G2 GPU 也提升了運作效率，能為玩家帶來流暢的遊戲體驗。

且 Pixel 7 系列價格與過去所發表的 Pixel 6 系列相同，Pixel 7 8GB + 128GB 售價 18.990 元、8GB + 256GB 售價 21,990 元；Pixel 7 Pro 12GB + 128GB 售價 26,990 元、12GB + 256GB 售價 29,990 元。

Pixel 7 Pro

Pixel 7 Pro 採用 6.7 吋 QHD+LTPO OLED 螢幕最高可達 120Hz，符合 IP68 抗水等級，且正反面皆採用 Corning Gorilla Glass Victus 玻璃材質，機身採後置三鏡頭配置：廣角鏡頭、超廣角鏡頭、望遠鏡頭，記憶體為 12GB、電量 5,000mAh 續航力超過 24 小時，在超級省電模式下，電力最長可持續 72 小時，共有曜石黑、雪花白、霧灰色三色可選。

Pixel 7 Pro 廣角鏡頭畫素 5,000 萬（f1.85）、超廣角鏡頭畫素 1,200 萬（f2.2）、望遠鏡頭畫素 4,800 萬（f3.5），支援 5 倍光學對焦、30 倍高解析變焦、微距對焦等相關功能，前鏡頭則是 1,080 萬畫素（f2.2），Google 表示前後鏡頭接支援最高 4K@60 FPS 錄影，電影動態模糊功能為影片注入更多戲劇效果，自然色調可忠實呈現不同種膚色之間的細微差異，修復模糊功能可修飾任何相機拍攝出的畫面。

Pixel 7 Pro 內建續航力持久的電池和多項功能，「資訊一覽」會適時顯示實用資訊，如天氣快訊、連上耳機時顯示最近播放的音樂清單或活動提醒，時翻譯語言，可在面對面交談或進行即時通訊時，都能翻譯對話內容，而且只要將相機對準菜單，就能翻譯其中內容。

Google 強調自家的 Titan M2 晶片通過測試，符合適用於身分識別、SIM 卡和金融卡安全晶片的嚴格防護準則。Piexl 7 系列內建 Google One VPN，無論使用哪款應用程式或網路瀏覽器，都能享有安全的上網體驗，這項功能在日後才會推出。

Pixel 7

Pixel 7 Pro 採用 6.3 吋 FHD+ OLED 螢幕最高可達 90Hz，符合 IP68 抗水等級，且正反面皆採用 Corning Gorilla Glass Victus 玻璃材質，機身採後置三鏡頭配置：廣角鏡頭、超廣角鏡頭，記憶體為 8GB、電量 4,355mAh 續航力超過 24 小時，在超級省電模式下，電力最長可持續 72 小時，共有曜石黑、雪花白、香茅綠三色可選。

Pixel 7 Pro 廣角鏡頭畫素 5,000 萬（f1.85）、超廣角鏡頭畫素 1,200 萬（f2.2），支援 5 倍光學對焦、30 倍高解析變焦、微距對焦等相關功能，前鏡頭則是 1,080 萬畫素（f2.2）相機拍攝出的畫面，可拍出色彩鮮明且細節豐富的 4K 相片，並運用電影動態模糊功能，讓影片呈現電影般的品質。

Pixel Watch

Google 首款 Pixel Watch 與 Fitbit 共同合作，處理器為三星 Exynos 9110 SoC 處理器、系統採用自家 Wear OS、錶面為 320ppi AMOLED Gorilla Glass 螢幕，本次公開的 Pixel Watch 將會有 Wi-Fi 和 LTE 版本，容量固定為 2GB + 32GB 的規格。

而市面上一般智慧型手錶能用的 GPS、導航功能同樣也能在 Pixel Watch 中實裝，Pixel Watch 基於與 Fitbit 共同合作的本質，自然部分 Fitbit 能用的功能也能在 Pixel Watch 當中實現，像是血氧偵測、心電圖、心率偵測等功能都將會記錄起來，同時還有進階睡眠監測功能，可以在睡眠期間分析淺眠、深層睡眠分別占比大約多少時間。

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