Google Pixel 7正式發布　台灣售價18,990元起

▲Google Pixel 7系列。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google於6日晚間舉辦發表會，其中發布最新的旗艦手機Pixel 7系列，包含兩種型號Pixel 7 以及 Pixel 7 Pro，採用新一代 Google Tensor G2 處理器，且同時搭載 Android 13 作業系統，目前台灣也列入首批上市的國家中，可透過通路預購。

Google也宣布，即日起可預購最新 Pixel 7 與 Pixel 7 Pro，推出曜石黑、雪花白、香茅綠三款顏色，售價為新台幣18,990元起；Pixel 7 Pro 推出曜石黑、雪花白、霧灰色三款顏色，售價為新台幣26,990元起。

Pixel 7 採用 6.3 吋螢幕及更薄的邊框，機身設計上比前一代 Pixel 6 更為精巧，並且帶來更多升級項目與功能。噴砂製成的鋁合金材擁有絲滑的絕佳觸感，3 種顏色款式，讓使用者挑選最適合個人風格的外型配色。Pixel 7 Pro 則擁有具有沈浸感的 6.7 吋螢幕、精美的拋光鋁合金外框和相機外框。

Android 13 為 Pixel 7 使用者帶來至今最棒的 Android 體驗，是集速度、智慧與安全性於一機的最佳範例。另外，嶄新的介面和自訂功能，能夠讓使用者輕鬆打造專屬於你的個人化體驗。除了可以變更應用程式圖示的顏色，讓它更符合手機桌布的美學風格之外，你還可以為每個應用程式設定使用特定的語言介面。

透過全新高解析變焦，Pixel 7 的高解析變焦倍率可高達 8 倍、Pixel 7 Pro 更可達到 30 倍，你能夠大幅增加拍攝範圍，從遠處拍下畫質清晰的照片。Pixel 7 的照片品質能夠近似於擁有 2 倍望遠鏡頭、Pixel 7 Pro 則是擁有近似於 10 倍望遠鏡頭的效果。

Google表示，透過 Pixel 7 Pro 的微距對焦功能，即使距離拍攝主體只有 3 公分，也能擁有 Pixel HDR+ 相片品質，精準捕捉花瓣、雨滴、羽毛和其他微小細節，並享有清晰畫質和豐富生動的色彩。

Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 可獨家使用 Google 相簿的修復模糊功能，透過機器學習技術，讓失焦相片重獲新生。只要輕觸照片就能輕鬆救援失焦的重要照片，年代久遠的懷舊照也能夠使用。此外，也可以使用魔術橡皮擦進行修飾，輕鬆移除畫面中的閒雜人物與多餘物體。