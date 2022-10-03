Google翻譯退出中國市場　內部信件曝：使用率過低

▲Google（谷歌）中國版僅存的翻譯功能傳退出中國市場。（圖／翻攝谷歌中國）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分網友近2日在微博上提出「谷歌翻譯」打不開、頁面轉網址到香港網域等疑惑，外媒透露，谷歌發言人透過電子郵件回覆TechCrunch科技網站稱，「因使用率低，公司將不再向中國大陸提供翻譯服務。」間接證實網友們的猜測，欲使用者必須透過「翻牆」軟體連結到香港域名的網址才可繼續使用。

▲大陸網友只能透過翻牆軟體使用Google翻譯。（圖／路透）

《TechCrunch》網站顯示，Google發言人回覆的電子郵件稱，由於使用率過低，Google翻譯的功能將不再持續提供中國大陸地區的服務。

據了解，Google（谷歌，下同）搜尋引擎2010年退出大陸市場後，僅保留翻譯和地圖兩項功能，隨著地圖功能關閉後，近日也傳出谷歌翻譯網頁也在中國地區下架服務，有網友表示，一覺睡醒後谷歌翻譯便打不開。

Google中國版搜尋引擎的功能隨著2010年退出大陸市場後，僅剩下地圖和翻譯「唯二」功能，地圖功能隔年也宣布下架中國版，其後，翻譯功能一直存續至今，期間也曾數次傳出谷歌想要重回大陸市場，卻都不了了之。

目前，大陸地區開啟原本谷歌翻譯本地化域名translate.google.cn時 ，會出現「請收藏我們的網址：translate.google.com.hk」的提示，不過，新網址得透過「翻牆」軟體才能繼續使用。