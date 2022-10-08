移工買車沒過戶遭查扣　警請出「Google 大神」翻譯解疑惑

▲警方攔查移工機車，並因未過戶予以扣車。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍24歲梁姓男移工於月前透過網路向一名女性網友購買機車，因不熟悉我國法令，車輛購入後未辦理過戶，因原車主辦理「拒不過戶註銷登記」，為警方攔查後依規定舉發並扣車，氣憤的梁男因語言不通與員警發生爭執，靈機一動的員警立刻用網路翻譯軟體溝通解釋，並教導移工補辦過戶及繳納罰款即可解。

▲▼經警方以翻譯軟體溝通並教導移工補辦過戶及繳納罰款解決問題。（圖／中壢警分局提供）

5日晚梁姓移工騎車行經桃園市中壢區民族路時，遭中壢警分局員警攔檢後再將車輛查扣，梁男十分心急與員警爭執，但因語言不通又臨時連絡不到通譯人員到場，雙方在路邊僵持許久，員警理解外籍移工對我國法令不熟悉，突發靈機一動以網路翻譯軟體譯成越南文，詳細解說相關法律責任及處理程序，展現台灣警方對外籍人士友好的一面。

經過一番溝通及詳細解釋後，梁男瞭解只要補辦過戶並繳納罰鍰後，車輛就能取回，始明白寬心，時值深夜並且飄著細雨，警方也熱心載送兩人返回中壢郊區福祥路的宿舍休息，平安送抵後讓他大讚直呼「臺灣警察真棒」。警方呼籲民眾，不管是車輛買賣或贈與，仍要辦理過戶登記，可別因便宜行事而衍發爭端。