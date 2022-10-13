獨／女大生遭勒斃！前男友「第六感怪怪」衝住處晚了　疑兇手是粉絲

記者黃宥寧、柯沛辰／台北報導

24歲蔡姓女大生從馬國來台讀書，不料13日被發現陳屍在租屋處，疑遭陳姓男網友勒斃。33歲楊姓前男友透露，他跟女友交往約1年，期間不滿對方跟粉絲走太近，曾幾度爭執，並在今年8月分手，但他仍愛著對方，所以保持聯繫，沒想到女友竟命喪租屋處，讓他不禁懷疑陳嫌是粉絲，不知何故痛下殺手。

楊姓前男友表示，死者是銘傳大學廣告暨行銷系四年級學生，認識時就住在大東路的雅房。去年兩人展開交往，但他發現女方感情觀是「只要誰對她好，對方就是好人」，而且跟粉絲走得太近，所以兩人曾爆發多次爭吵，後來女生提出分手，兩人在今年8月分開。

▲24歲女大生從馬來西亞來台讀書，不料卻遭勒斃，命喪租屋處。（圖／翻攝自當事人IG）

楊男說，女生有憂鬱症傾向，情緒激動時症狀尤為明顯，但他還是愛著對方，所以一直保持聯繫，希望復合，只是女生不接受，而是想要一段新的感情，所以雙方目前應該都算是感情空窗期。

楊男表示，這次他並沒有接到警方通知，而是「第六感」覺得怪怪的，加上與死者最後對話訊息停在下午1點55分，所以晚間6點多從蘆洲跑來士林，不料一到場就發現女方住處樓下很多警察，直到打給死者學妹追問，才知道真的出事了。

楊男指出，他之所以懷疑陳姓嫌犯是粉絲，是因為女方在做直播主，先前也跟其他粉絲見過面，或許是去吃飯，但他不知道實際是去幹嘛，只希望真相早日水落石出。

▼女大生跟粉絲走得近，前男友懷疑兇嫌是粉絲。（圖／翻攝自當事人IG）

陳男母親13日下午5點多打電話報案，稱平時未與兒子同住，不料對方突然返家，疑似要在房間內輕生。員警趕抵後破門，發現陳男已經吞藥，當即將人送往林口長庚急救，怎料陳男醒來第一句就說「我殺了一個人，在士林」。

警方獲報後，立刻趕往大東路這處出租雅房，經房東協助入內後，發現蔡女明顯死亡，屍體已有屍斑，而且脖子有瘀傷，疑似遭勒斃，因此立即封鎖現場，並通知鑑識人員到場採證。至於確切死因及死亡時間，尚待解剖釐清。

▼前男友透露，當他趕到女方租屋處樓下，發現很多警察。（圖／記者黃彥傑）

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