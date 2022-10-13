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24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命

記者黃宥寧、陳以昇、柯沛辰／台北報導

台北市士林區一處公寓13日傳出命案，來自馬來西亞的24歲蔡姓女大生陳屍租屋處，疑遭30歲陳姓男網友勒斃。陳男行兇後逃回新北市鶯歌住處服藥輕生，送醫救回後突然坦承殺人。警方循線上門，果真發現蔡女明顯死亡，全案調查中。據悉，蔡女擔任模特兒工作，也有在當直播主，剛與陳男相識不久。

警方調查，24歲蔡女為馬來西亞籍，是銘傳大學四年級學生，住在士林區大東路一處出租雅房。從Instagram帳號可見，蔡女平時擔任模特兒，有許多不同風格的拍攝作品，約千名粉絲追蹤，最後一次發文在10月1日，內容是一支在信義區街頭熱舞的影片。

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼蔡姓女大生最後一則PO文是10月1日在信義區熱舞的影片。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

陳男母親13日下午5點多打電話報案，稱平時未與兒子同住，不料對方突然返家，疑似要在房間內輕生。員警趕抵後破門，發現陳男已經吞藥，當即將人送往林口長庚急救，怎料陳男醒來第一句就說「我殺了一個人，在士林」。

警方獲報後，立刻趕往大東路這處出租雅房，經房東協助入內後，發現蔡女明顯死亡，屍體已有屍斑，而且脖子有瘀傷，疑似遭勒斃，因此立即封鎖現場，並通知鑑識人員到場採證。

由於房東把公寓2樓隔成5個房間出租，還有其他租客，而且昨晚還有人跟死者說過話，所以全部人都到警局協助做筆錄，幫助警方進一步釐清案情。另外，死者有在做直播，所以楊姓前男友懷疑陳嫌是粉絲。

▼蔡姓女大生IG上有許多外拍作品，還有千名粉絲追蹤。（圖／翻攝自當事人IG，下同）

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

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