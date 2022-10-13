快訊／士林男勒斃24歲女友「逃回老家輕生」　母發現送醫意外曝光命案

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記者黃彥傑、黃宥寧、趙蔡州／台北報導

台北士林區一處公寓出租套房13日發生一起情殺命案，一名30歲陳姓男子在三峽老家服藥輕生，被陳母發現後及時報案送醫，沒想到他在接受治療時突然自曝，他在台北士林的租屋處徒手勒死女友。警方接獲院方通報後，立刻派人前往陳男位在大東路的租屋處搜索，進門後發現一名24歲蔡姓女子已明顯死亡。

警方表示，陳男母親13日下午5點多打電話通報，指稱平常不住在一起的兒子突然回家，疑似要在房間內輕生，員警趕到破門後發現陳男已經吞藥，立刻將陳男送往林口長庚醫院急救，不料陳男一醒來就說「我殺了一個人，在士林」、「我殺了女友」等語。

▲陳男輕生被送醫後，在醫院坦承在租屋處殺害女友，警方立刻前往搜索。（圖／記者黃彥傑）

▲房東提供死者蔡女的照片。（圖／記者黃宥寧攝）

警方立刻趕往位在士林區大東路的公寓搜索，經聯絡房東開門後，在其中一間雅房內發現24歲蔡女已出現屍斑明顯死亡，脖子有瘀傷疑似是被勒斃，立刻封鎖現場，通知鑑識人員到場採證。

警方調查，24歲蔡女為馬來西亞籍，是銘傳大學四年級學生，平常住在大東路該出租雅房中，房東把公寓2樓隔成5個房間出租，由於有房客12日晚間還曾與死者說過話，目前已請房東及其他房客到警局協助做筆錄，詳細案情待進一步調查釐清。

▼陳嫌殺人後13日中午12點多離開士林公寓。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼士林分局偵查隊隊長胡光興說明案情。（圖／記者黃宥寧攝）

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