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女大生被跟蹤男推去撞火車　「頭被輾爆」當場斃命爸崩潰也去世

女大生被跟蹤男推去撞火車　「頭被輾爆」當場身亡爸崩潰隔日去世。（圖／翻攝自Twitter）

▲慘死女大生被男子跟蹤長達1年。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度清奈市(Chennai)發生墜軌命案，20歲女大生莎迪亞(M Sathya)在車站等火車時，突然被人推下月台，頭當場被火車輾爆身亡，警方後來逮捕23歲男子薩提斯(D. Sathish)，發現2人不但相識並且曾經交往，疑似是為了感情問題才犯案。

事件13日發生在聖托馬斯山站(Saint Thomas Mount)，女大生莎迪亞中午和同學等火車時，在月台上與一直跟蹤她的男子薩迪斯發生爭吵，突然就被對方推下月台撞火車，人當場死亡，附近民眾雖然試圖幫忙抓人，還是讓犯下血案的薩迪斯逃離現場。

警方表示，莎迪亞以前曾與薩提斯交往6年，2人分手後長期遭到對方糾纏，上月才剛訂婚的她，目前在一所私立大學就讀大二。莎迪亞慘死消息傳出後，讓父親馬尼卡姆(Manickam)打擊太大心臟病發，也於隔日不幸去世。

警方14日凌晨逮捕在逃的薩提斯，他與死者住在同一個社區，父親是已退休的特別副督察，母親是警察局長，全家還有許多親戚也都是警察。消息人士表示，莎迪亞過去長達1年都被薩提斯跟蹤，雖然曾向警方申訴，但是警方卻沒有採取任何行動。

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