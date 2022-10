女大生被跟蹤男推去撞火車　「頭被輾爆」當場斃命爸崩潰也去世

▲慘死女大生被男子跟蹤長達1年。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度清奈市(Chennai)發生墜軌命案,20歲女大生莎迪亞(M Sathya)在車站等火車時,突然被人推下月台,頭當場被火車輾爆身亡,警方後來逮捕23歲男子薩提斯(D. Sathish),發現2人不但相識並且曾經交往,疑似是為了感情問題才犯案。

事件13日發生在聖托馬斯山站(Saint Thomas Mount),女大生莎迪亞中午和同學等火車時,在月台上與一直跟蹤她的男子薩迪斯發生爭吵,突然就被對方推下月台撞火車,人當場死亡,附近民眾雖然試圖幫忙抓人,還是讓犯下血案的薩迪斯逃離現場。

A 20-year-old girl, doing her 2nd year in a private arts and science college in T Nagar, Chennai dies after her male friend allegedly pushed her in front of a moving train at St Thomas Mount Railway station today afternoon. Cops are on the lookout for the accused.@IndianExpress pic.twitter.com/1ZIJ3spwb6