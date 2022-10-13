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新北警「抖音直播」累積7萬粉絲卻開心不起來...分局依2點開鍘

▲▼抖音。（圖／翻攝自抖音）

▲中和警員勤餘開抖音直播，出現2點爭議遭分局懲處。（圖／翻攝自抖音）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和警分局一名警員，在下班後於抖音開直播，主要宣導「反詐騙」，累積近7萬粉絲與57萬次的觀看數，偶而還會評論其他分局警員辦案的方式，後來被檢舉並記一支申誡。中和警分局解釋，該員是在勤餘時間開直播，這部分沒問題，但因為2點出現問題。

據了解，被懲處的張姓警員在員山派出所服務，平時表現普普，但在抖音的世界卻有6.8萬名粉絲，目前已直播10次，其影片累積57萬次的觀看數，上月中和警分局接到民眾檢舉，督察組立刻展開調查。

後來發現張員是在下班後直播，其內容多是反詐騙宣導，但每次都未經分局核准擅自身著警察制服，其儀表言行之良莠、談話內容之對錯甚至個人舉措之毀譽，均直接影響警察人員形象，如稍有錯誤很可能導致民眾誤解，顯有不當。

中和警分局表示，張員曾在直播中評論板橋分局員警處理糾紛案件甚至說，「如果是我，我就不會這樣做」，已逾犯罪預防宣導的範疇，且內容草率偏頗，致該員警蒙受不必要輿論指責，實已影響警譽。以上2點事證俱在，因此予申誠1次。

此外，張員直播時有網友抖內，目前累積118美金（約台幣3765元），不過張員從未領取。對此，中和警分局回應，張員於勤餘時間在網路平臺直播獲利，依相關函釋解釋，尚無違反公務員服務法之規定，目前已由請警察局函文給新北市府人事室釋疑。

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