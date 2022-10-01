16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

▲新北市一名16歲少女騎車行經北宜，因不明原因打滑自摔遭輾過身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者隋昊志／綜合報導

新北市一名16歲少女，30日騎著借來的機車，行經北宜路七段時，因不明原因打滑自摔至對向車道，遭水泥預拌車輾斃。事後有網友發現，周女事發前曾發文表示想跑山練習「卡普」，還在動態中寫下「我會先被撞死」，沒想到竟一語成讖。消息曝光後引發網路熱議，周女的IG及抖音粉絲數暴增，不少網友也紛紛留言表示哀悼。

▲周女聲稱借到機車，會騎魅力（Many）上山練習「卡普」。（圖／翻攝自當事人IG）

周姓少女29日在IG上發文，表示自己想借車去北宜練「卡普」（壓車），並在跟男友借到「魅力Many」車款後，表示自己會在7、8點到北宜，更因只能借到「魅力」，跟朋友聊天時還開玩笑，說「你可以告訴我魅力怎麼跑山嗎，笑死」，友人則笑回「記得上山到坪林都走對向就好了，這樣比較符合魅力的特色」，周女則在動態中寫下「超好笑有夠屁，我會先被撞死」，沒想到竟一語成讖，隔天發生打滑摔車事故，遭水泥預拌車輾過身亡。

▲周女聲稱借到機車，會騎魅力（Many）上山練習「卡普」。（圖／翻攝自當事人IG）



消息曝光後，周姓少女的IG與抖音追蹤人數分別暴增至1.4萬及1.6萬，目前周女的IG已關閉，網友們則是紛紛至抖音影片留言哀悼，「要停更一輩子了」、「永久停更」、「16碎少女」、「追不到人追ig，可惜人也追不到了」、「可惜了美女，祝妳另一個世界愉快」、「魅力姐rip」、「記得不要再心情不好了喔」、「魅力姐走好」、「阿彌陀佛」、「人走了永久停更」、「幫你按愛心，今天的份給妳了」、「魅力姐一路好走」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完