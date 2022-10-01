　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

▲▼北宜車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北市一名16歲少女騎車行經北宜，因不明原因打滑自摔遭輾過身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者隋昊志／綜合報導

新北市一名16歲少女，30日騎著借來的機車，行經北宜路七段時，因不明原因打滑自摔至對向車道，遭水泥預拌車輾斃。事後有網友發現，周女事發前曾發文表示想跑山練習「卡普」，還在動態中寫下「我會先被撞死」，沒想到竟一語成讖。消息曝光後引發網路熱議，周女的IG及抖音粉絲數暴增，不少網友也紛紛留言表示哀悼。

▲▼少女騎車命喪北宜。（圖／翻攝自IG）

▲周女聲稱借到機車，會騎魅力（Many）上山練習「卡普」。（圖／翻攝自當事人IG）

周姓少女29日在IG上發文，表示自己想借車去北宜練「卡普」（壓車），並在跟男友借到「魅力Many」車款後，表示自己會在7、8點到北宜，更因只能借到「魅力」，跟朋友聊天時還開玩笑，說「你可以告訴我魅力怎麼跑山嗎，笑死」，友人則笑回「記得上山到坪林都走對向就好了，這樣比較符合魅力的特色」，周女則在動態中寫下「超好笑有夠屁，我會先被撞死」，沒想到竟一語成讖，隔天發生打滑摔車事故，遭水泥預拌車輾過身亡。

▲▼少女騎車命喪北宜。（圖／翻攝自IG）

▲周女聲稱借到機車，會騎魅力（Many）上山練習「卡普」。（圖／翻攝自當事人IG）

消息曝光後，周姓少女的IG與抖音追蹤人數分別暴增至1.4萬及1.6萬，目前周女的IG已關閉，網友們則是紛紛至抖音影片留言哀悼，「要停更一輩子了」、「永久停更」、「16碎少女」、「追不到人追ig，可惜人也追不到了」、「可惜了美女，祝妳另一個世界愉快」、「魅力姐rip」、「記得不要再心情不好了喔」、「魅力姐走好」、「阿彌陀佛」、「人走了永久停更」、「幫你按愛心，今天的份給妳了」、「魅力姐一路好走」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

ET快訊
普丁併烏克蘭4州　澤倫斯基「正式簽署」申請加入北約
政策大轉彎！　出國不用打3劑疫苗了
16歲女「借車跑山」慘死北宜！生前IG貼文曝　網友要他出來面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

快訊／新北傳槍響！毒蟲拒檢開車撞民眾　警對空鳴槍

16歲女「借車跑山」慘死北宜！生前IG貼文曝光　網友要他出來面對

北宜重機「自殺式騎法」逆向過彎！2騎士衰炸遭擊落　網嘆：遇到猴

北市東區牛排館火警烈焰沖天　警消救出9男14女...1女嗆傷送醫

林秉樞13罪成立！易科罰金要96萬　恐只須入監14天...原因曝

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光　他時速100狂追慘了

飆罵5字經判賠1萬　彰化績優里長嘆：她中風我還送餐1年

金門校園驚傳狼師！受害者不只1人　家長質問遭被嗆「揪輸贏」

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

萌妹見爸媽昏倒開大絕招　坐媽身上搖...她崩潰投降

她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

快訊／新北傳槍響！毒蟲拒檢開車撞民眾　警對空鳴槍

16歲女「借車跑山」慘死北宜！生前IG貼文曝光　網友要他出來面對

北宜重機「自殺式騎法」逆向過彎！2騎士衰炸遭擊落　網嘆：遇到猴

北市東區牛排館火警烈焰沖天　警消救出9男14女...1女嗆傷送醫

林秉樞13罪成立！易科罰金要96萬　恐只須入監14天...原因曝

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光　他時速100狂追慘了

飆罵5字經判賠1萬　彰化績優里長嘆：她中風我還送餐1年

金門校園驚傳狼師！受害者不只1人　家長質問遭被嗆「揪輸贏」

CNN開設台北分社：世局多變台灣角色日益關鍵

台北女子圖鑑》浪費資源拍芭樂劇　請以相稱品質打臉吐槽觀眾！

售價2000萬起跳！台灣限定「法拉利SP51超跑」亮相　全球僅此一輛

豆類營養價值比肉類高？醫師自製營養餐盤破除迷思

美企要求半導體供應排除中國製！韓廠產地標註「中華民國改台灣」

她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

大丸甜牽新老婆突曬婚紗照大喊「她願意」　正宮現身留下「==」

16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

普丁併吞烏4州！歐盟喊話「永不承認」非法公投　將加大制裁施壓

快訊／普丁併吞烏克蘭4州　美宣布對俄實施「嚴厲新制裁」！

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

社會熱門新聞

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

「19歲港女龍山寺詭亡」民俗專家見1點嘆：犯了重罪

北宜重機自殺式騎法逆向過彎！2騎士遭擊落

人妻拍海量鹹濕照！工程師夫見「手機定位在摩鐵」綠炸

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

快訊／新北傳槍響！毒蟲開車撞民眾

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光

東區牛排火警　救出9男14女「1人嗆傷」

更多熱門

相關新聞

北宜重機自殺式騎法逆向過彎！2騎士遭擊落

北宜重機自殺式騎法逆向過彎！2騎士遭擊落

自從台北往返宜蘭有了高速公路後，北宜公路就成了機車愛好者常去的地方，但也造成車禍事故頻傳。有網友分享畫面，只見2名騎士正行駛在山路中，行經某處彎道時前方卻突然出現一輛重機逆向行駛，導致前方騎士先與重機對撞後，後方騎士也遭受波及摔車。畫面一出，引爆網友怒火。

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光

19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

即／國4橋下預拌車撞砂石車翻覆　司機左手骨折

即／國4橋下預拌車撞砂石車翻覆　司機左手骨折

關鍵字：

少女無照魅力卡普跑山北宜車禍水泥預拌車抖音

讀者迴響

熱門新聞

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

柯志恩造勢瞬間湧5萬人...警：僅9千

1歲童突發燒抽搐亡　兒科醫嘆：真的盡力了

最不適合當夫妻的星座CP！

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半慘洗腎

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面