抖音打壓粵語？客服指「不說普通話」恐被封鎖　用戶怒抵制

▲抖音由中國大陸字節跳動公司所創辦營運。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

短影音平台「抖音」上許多用戶，近期疑似因在直播時講粵語或唱廣東歌，導致帳號直接被封禁，被質疑是否在對方言「下手」。對此，抖音客服做出回應。

《香港01》報導指出，主播可以正常使用粵語直播，平台並不會因此直接作出「很嚴重的處罰」，不過平台目前對多語言識別能力有限，所以更建議在直播過程中多使用普通話，以便全國不同地區觀眾更好地瞭解直播內容。

抖音強調，一些觀眾可能聽不太懂粵語，因此主播在長時間使用粵語直播的情況下，可能收到平台發出的建議使用普通話的提示；若收到上述提示後，主播未進行整改仍以粵語直播，則可能會「違反直播行為規範」，面臨被封禁的風險。

另外，抖音客服亦表示，即使主播與觀眾雙方都是粵語使用者，平台仍會建議「盡可能使用普通話」。

▲不少粵語網紅拍片怒斥「荒謬」。（圖／翻攝自微博）

報導還指出，統計數據顯示，廣東省的抖音用戶佔比為全中國最高。不少粵語網紅拍片怒斥「荒謬」，大量廣東用戶亦紛紛表示會卸載、抵制抖音。

事件傳出後，網友紛紛表示，「自己家的語言都容不下還想幹啥」、「粵語是悠久的傳統文化的一部分，希望能繼續好好傳承下去」、「保護方言，保鄉土文化」。不過，也有人認同抖音的舉動，「為什麼不好好學普通話」、「懂粵語的內容審核人員嚴重緊缺」。