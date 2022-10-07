　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

抖音打壓粵語？客服指「不說普通話」恐被封鎖　用戶怒抵制

▲抖音。（圖／CFP）

▲抖音由中國大陸字節跳動公司所創辦營運。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

短影音平台「抖音」上許多用戶，近期疑似因在直播時講粵語或唱廣東歌，導致帳號直接被封禁，被質疑是否在對方言「下手」。對此，抖音客服做出回應。

《香港01》報導指出，主播可以正常使用粵語直播，平台並不會因此直接作出「很嚴重的處罰」，不過平台目前對多語言識別能力有限，所以更建議在直播過程中多使用普通話，以便全國不同地區觀眾更好地瞭解直播內容。

抖音強調，一些觀眾可能聽不太懂粵語，因此主播在長時間使用粵語直播的情況下，可能收到平台發出的建議使用普通話的提示；若收到上述提示後，主播未進行整改仍以粵語直播，則可能會「違反直播行為規範」，面臨被封禁的風險。

另外，抖音客服亦表示，即使主播與觀眾雙方都是粵語使用者，平台仍會建議「盡可能使用普通話」。

▲▼ 抖音禁粵語。（圖／翻攝自微博、視覺中國）

▲不少粵語網紅拍片怒斥「荒謬」。（圖／翻攝自微博）

報導還指出，統計數據顯示，廣東省的抖音用戶佔比為全中國最高。不少粵語網紅拍片怒斥「荒謬」，大量廣東用戶亦紛紛表示會卸載、抵制抖音。

事件傳出後，網友紛紛表示，「自己家的語言都容不下還想幹啥」、「粵語是悠久的傳統文化的一部分，希望能繼續好好傳承下去」、「保護方言，保鄉土文化」。不過，也有人認同抖音的舉動，「為什麼不好好學普通話」、「懂粵語的內容審核人員嚴重緊缺」。

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
美國經濟完蛋？慘「負債900兆」創紀錄　專家警告：快爆了
驚險影像曝！嬤載雙胞胎孫放學　3人遭大貨車捲輾車底
猛雨狂炸！聖母護專變汪洋　學生堆椅子當橋渡水
快訊／遭《原子少年》小孩侵犯　女方公開發3點聲明
快訊／台灣大道工人墜落地下4樓　無生命跡象
賴琳恩泳衣買錯尺寸「開超高衩」！　側面曲線辣爆
高雄又發錢了！「這族群」每月最多5880入袋
快訊／北市爆首宗賄選！市議員參選人發走路工　檢調7路搜索約談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共十九大七中全會舉行　標誌二十大進入最後準備階段

陸要求央企「一企一策」　制定「碳達峰」行動方案

陸十一長假今結束！多地發布收假防疫措施　返回北京需3天兩次PCR

抖音打壓粵語？客服指「不說普通話」恐被封鎖　用戶怒抵制

48歲男腦梗塞亡！醫生一問驚：炒菜常放「這1物」比菸酒更傷血管

外帶20元麵條「狂抓半包大蒜」　他被老闆大罵「不忘再拿一把」

新手爸媽爭論「奶餵了沒？」　6月嬰緊張到吃手手…急喊：我沒吃

13歲少女跌倒竟全身骨折！一查「骨頭在溶解」　醫大驚：一碰就碎

為女兒婚禮「隱匿足跡」　山西父「檢測陽性」被立案調查

淮安男童玉米田走失　警犬聞味「走200公尺」成功尋獲

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

中共十九大七中全會舉行　標誌二十大進入最後準備階段

陸要求央企「一企一策」　制定「碳達峰」行動方案

陸十一長假今結束！多地發布收假防疫措施　返回北京需3天兩次PCR

抖音打壓粵語？客服指「不說普通話」恐被封鎖　用戶怒抵制

48歲男腦梗塞亡！醫生一問驚：炒菜常放「這1物」比菸酒更傷血管

外帶20元麵條「狂抓半包大蒜」　他被老闆大罵「不忘再拿一把」

新手爸媽爭論「奶餵了沒？」　6月嬰緊張到吃手手…急喊：我沒吃

13歲少女跌倒竟全身骨折！一查「骨頭在溶解」　醫大驚：一碰就碎

為女兒婚禮「隱匿足跡」　山西父「檢測陽性」被立案調查

淮安男童玉米田走失　警犬聞味「走200公尺」成功尋獲

梁文音突奔花蓮開刀「輸卵管附近長瘜肉」　PO病服照曝最新病況

鄭運鵬兄臉書「難攻大士」傳假訊息　鄭寶清諷刺：雙標惡行

【廣編】《聖誕夜驚魂》導演提姆波頓全球巡迴展　百件手稿首次曝光

BV全新概念店在高雄！「必逛3亮點」超萌編織門、全新枕頭球鞋來了

大難前兆？漁民捕獲「超巨地震魚」　民眾嚇爆：地牛要翻身了

高中生練高爾夫　旁邊脫衣舞孃「露臀揮杆」太驚人！全隊嚇逃回家

向冷氣行調貨「型號不符」被退　不歸還冷氣又撂2人痛毆他

《茶金》連俞涵戴「客家千金」髮夾拍戲：催眠自己是客家人

南宮珉結婚了！下跪求婚逼哭妻子　眾人面前擁吻「超甜婚紗」公開

運價修正+塞港　萬海9月營收雙減

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

金牌體操美少女「發福5公斤」遭酸

台灣媽要求男子讓座給小孩！惹火港人當場對嗆

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

32歲人妻自爆四胎生下8娃！站一排合影炫耀

51歲大媽奪《王者榮耀》冠軍！

新手爸媽爭論「奶餵了沒？」6月嬰竟急喊：我沒吃

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

13歲妹跌倒查出「全身骨頭在溶解」！醫驚呆

湖南鳳凰古城突宣佈「全城靜默」

男人害喜？妻懷孕老公卻猛吐十天

鄭州爛尾樓復工到期　官方報喜

搭高鐵隔壁女乘「怪怪的　他警覺報案救下被拐男嬰

更多熱門

相關新聞

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除LGBT宣傳內容

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除LGBT宣傳內容

北京字節跳動科技有限公司旗下短影片平台「抖音」國際版TikTok，4日遭莫斯科塔甘斯基（Tagansky）地區法院宣布罰款300萬盧布（約新台幣156.14萬），理由是該平台未能刪除違反俄羅斯有關「「LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）宣傳法（又譯同性戀宣傳法）」的內容。

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」

肉泥一開直接噴出➝高挺鼻梁！牠表情逐漸母湯

肉泥一開直接噴出➝高挺鼻梁！牠表情逐漸母湯

阿北想幫女網友教訓「渣夫」　5千元差點飛了

阿北想幫女網友教訓「渣夫」　5千元差點飛了

關鍵字：

抖音粵語方言禁粵語

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

正妹摔角手離世！享年30歲

恭喜0負評正妹Kelly生了！

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

學長疑PO文恫嚇「屠滿門」　科大：假的！

鐵片砸中副駕妻　昏迷前「最後一句話」超噴淚

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面