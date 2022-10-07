俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

▲俄羅斯開罰TikTok。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京字節跳動科技有限公司旗下短影片平台「抖音」國際版TikTok，4日遭莫斯科塔甘斯基（Tagansky）地區法院宣布罰款300萬盧布（約新台幣156.14萬），理由是該平台未能刪除違反俄羅斯有關「「LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）宣傳法（又譯同性戀宣傳法）」的內容。

俄羅斯在2013年由總統普丁簽署《同性戀宣傳法》，禁止任何人和實體對未成年人「宣傳非傳統性關係」。批評者指控，該法在通過後成為阻止同志遊行、拘留活動人士和縱容對同性戀者暴力的工具。當局還在考慮將該法擴大至所有成年人。

報導稱，俄國法院對TikTok的判罰是該公司在其平台上「宣揚非傳統價值觀、LGBT、女性主義（feminism）和對傳統性價值觀的扭曲表現」。

TikTok又被稱為國際版抖音，與抖音分別在海外市場和中國（包括大陸和港澳）市場運作。根據俄《同性戀宣傳法》，若違法情節嚴重，企業和組織可能被停止經營，外國人可能會被逮捕和拘留15日，而後被驅逐出境。

該新聞瞬間在陸網引起熱議，因大陸近年來發生一些限縮LGBT相關言論空間的事件，不少網友狂酸，「大水沖了龍王廟，誰比誰更保守」、「一個賽一個的爛」、「打不了歐美還打不了你嗎」、「真叫國際笑話」、「蘇聯笑話還是得打配合才更好笑」。