鍾東錦問「我殺了誰？」　王婉諭貼判決書嗆︰忘記了還是怕想起來

▲無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（圖／記者蔡文淵攝）

記者詹宜庭／台北報導

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎近日起底，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦曾犯下傷害致死罪行而入獄服刑；民進黨立法院黨團13日更舉行記者會揭露，鍾東錦還犯下通姦、流氓管訓、傷害致死等罪行，要求鍾為此退選。然而，鍾東錦隨後卻問，「我殺了誰？我沒有退選的理由」，時代力量立委王婉諭則貼出30多年前判決書，開嗆「是忘記了，還是害怕想起來？」

宋國鼎日前召開記者會表示，1987年5月5日凌晨2時有7名男子在北市錦州街吃宵夜，與喝醉酒的鄰桌胡姓客人發生衝突，最後該名胡姓客人遭7人活活打死，而鍾東錦正是7人中的其中1人。對此，鍾東錦解釋，自己確實曾「拿西瓜刀劃破同學肚皮，內臟都能看到」，但好在是輕傷，更喊話「只要有人拿出證據證明他曾經殺死人或有強姦，就發10萬元檢舉獎金，並馬上退選。」

對於鍾東錦說法，民進黨立法院黨團今日則舉行記者會痛批，鍾東錦曾犯通姦、流氓管訓、殺人未遂、傷害致死等罪，要求他遵守承諾退出政壇。豈料，鍾東錦隨後卻問，「我殺了誰？我沒有退選的理由」；競選總部新聞發言人陳怡樺也痛批，民進黨的作為完全是意料之中，打壓、抹黑、誣陷、栽贓，利用國家機器打壓異己，將請律師團蒐證，只要有違法疑慮便馬上提告。

針對鍾東錦稱「我殺了誰？我沒有退選的理由」，王婉諭貼出最高法院77年度台上字第2846號判決書，內容寫道「上訴人（鍾朝平）、沈OO與薛OO即共同以傷害之犯意，以脚踢已在地上之胡OO頭部等處，致其右上前額挫傷，左肩上部，右顱部擦傷，合併顱內質泛性蛛網膜下腔出血，送醫不治死亡。」

「是忘記了，還是害怕想起來？」，王婉諭砲轟，鍾東錦面對一條無辜逝去的生命，不但沒有反省悔過，甚至裝作沒發生，「言而無信，談何誠信，奉勸鍾議長莫忘初鍾，履行退選承諾吧！」，王婉諭最後更呼籲，記得將檢舉獎金發給宋國鼎跟邱顯智。