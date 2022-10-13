物化女性？選市議員喊「測速照相改美女圖」　出賣泳裝照下場慘了

▲劉航遠因不當貼文遭懲處。（圖／翻攝自Facebook／劉航遠）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進高雄市議員參選人劉航遠12日晚間透過粉絲專頁貼出同黨台北市議員吳欣岱泳裝合成照，自稱要提出「選舉選到腦袋壞掉系列」政見，主張將測速照相機全部改為美女圖看板，遭輿論砲轟用物化女性當政見、性別意識低落。對此，台灣基進高雄黨部下午發佈聲明道歉，並指在劉接受性別教育課程前，暫停選舉活動。然而截至截稿時間前，該篇貼文仍未更新或刪除。

劉航遠昨天透過臉書表示，在正常行駛的情況下，因為擔心測速照相被罰，所以必須分心來看看儀表的時速、看看測速照相機在哪，可能造成收到罰單虧錢、車速也不會因此降低依然會造成危險、看到閃光後知道被拍心情差到爆炸「3輸」局面。

劉航遠稱，他主張將測速照相機全部改為美女圖看板，用路人經過會為了多看幾眼而自動將速度放慢，而且可創造「3贏」：不用再擔心收到罰單虧錢，有效且實質的降低車速減少危險發生，看到美女之後心情大好也減少行車糾紛可能。他更貼出一張吳欣岱泳裝照合成圖片，自稱這會是上任後的重要改革，強調自己不是變態。

不過，網友對於該主張意見兩極，引發批評「用物化女性當政見喔？真是低級」、「我不敢說我支持基進黨了」、「嫌基進性別意識的觀感還不夠差喔？」、「看到這種物化女性的文章竟然還跟著嘻嘻哈哈？」吳欣岱本人則回應說，「有夠突兀啦」。

對此，台灣基進高雄黨部今天下午發布聲明指，對於該黨高雄市議員候選人劉航遠的不當貼文，由於缺乏性別意識，引起許多朋友不適，台灣基進高雄黨部在此向社會大眾致歉，高雄黨部已經責成劉航遠在接受性別教育課程之前，暫停選舉活動，劉航遠必須深切檢討自身不足，虛心面對社會批評，並回應台灣基進所堅持的價值。然而截至截稿時間前，該篇貼文並未更新或刪除。