清潔隊班長伸狼爪蹭女下屬大腿　逼「跟我約會考績保證甲」下場曝

▲宜蘭一鄉公所清潔隊隊長亂摸女隊員大腿，還以考績作為威脅，稱「約會保證打甲」。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭某鄉公所清潔隊的已婚林姓隊長看上女隊員，利用職權安排2人一起出勤，在車上用手磨蹭她大腿內側，還以考績威脅，頻頻傳訊騷擾表示「妳又不跟我約會，不然保證打甲」，讓女隊員一怒告上法院。宜蘭地院審理，認定林男性騷擾犯行明確，應賠15萬元精神撫慰金，全案還可上訴。

女隊員指控，她於鄉公所清潔隊任職，2020年間某日早上，和清潔隊林姓班長一起出勤，林男故意將手放在她大腿旁按壓，下午又趁她駕車時，把手放在她大腿上，用手指磨蹭她大腿內側，還送花給她，並多次傳騷擾訊息說「妳會想我嗎」、「我只愛妳一個妳不知道嗎」、「妳又不跟我約會，不然保證打甲」，這些行為都讓她感覺被性騷擾，提告向林男求償30萬精神撫慰金。

全案審理時，林男辯稱因為自己個性海派又樂於助人，女隊員因此仰慕自己，2人交情匪淺，平常就常以開玩笑、戲謔口吻聊感情事，而且他擔任班長，僅負責分配勤務，並無權對隊員進行考績評比，女隊員應是因為考績被打乙等，懷疑他報復才提告。

法官查看相關照片證據，認為林男利用職權安排與女隊員一起出勤，又趁機在車內摸她大腿，時間之長足以讓女隊員拿出手機2度拍照蒐證。且根據鄉公所性騷擾申訴處理委員會的會議紀錄，林男承認「班長有打考績初審的評比」，另再查2人對話紀錄，林男傳送飛吻愛心貼圖頻頻示愛，女隊員則冷回「我真的無法，請你找別人」、「我只想好好工作」、「我沒跟別人老公約會的習慣」等語拒絕，可見2人並無特殊情誼，認定林男性騷擾的行為已讓女隊員感到不適，侵害她的性自主及人格尊嚴，導致她精神痛苦，審酌雙方經濟情況，判林男應賠15萬元，全案還可上訴。