　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清潔隊班長伸狼爪蹭女下屬大腿　逼「跟我約會考績保證甲」下場曝

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲宜蘭一鄉公所清潔隊隊長亂摸女隊員大腿，還以考績作為威脅，稱「約會保證打甲」。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭某鄉公所清潔隊的已婚林姓隊長看上女隊員，利用職權安排2人一起出勤，在車上用手磨蹭她大腿內側，還以考績威脅，頻頻傳訊騷擾表示「妳又不跟我約會，不然保證打甲」，讓女隊員一怒告上法院。宜蘭地院審理，認定林男性騷擾犯行明確，應賠15萬元精神撫慰金，全案還可上訴。

女隊員指控，她於鄉公所清潔隊任職，2020年間某日早上，和清潔隊林姓班長一起出勤，林男故意將手放在她大腿旁按壓，下午又趁她駕車時，把手放在她大腿上，用手指磨蹭她大腿內側，還送花給她，並多次傳騷擾訊息說「妳會想我嗎」、「我只愛妳一個妳不知道嗎」、「妳又不跟我約會，不然保證打甲」，這些行為都讓她感覺被性騷擾，提告向林男求償30萬精神撫慰金。

全案審理時，林男辯稱因為自己個性海派又樂於助人，女隊員因此仰慕自己，2人交情匪淺，平常就常以開玩笑、戲謔口吻聊感情事，而且他擔任班長，僅負責分配勤務，並無權對隊員進行考績評比，女隊員應是因為考績被打乙等，懷疑他報復才提告。

法官查看相關照片證據，認為林男利用職權安排與女隊員一起出勤，又趁機在車內摸她大腿，時間之長足以讓女隊員拿出手機2度拍照蒐證。且根據鄉公所性騷擾申訴處理委員會的會議紀錄，林男承認「班長有打考績初審的評比」，另再查2人對話紀錄，林男傳送飛吻愛心貼圖頻頻示愛，女隊員則冷回「我真的無法，請你找別人」、「我只想好好工作」、「我沒跟別人老公約會的習慣」等語拒絕，可見2人並無特殊情誼，認定林男性騷擾的行為已讓女隊員感到不適，侵害她的性自主及人格尊嚴，導致她精神痛苦，審酌雙方經濟情況，判林男應賠15萬元，全案還可上訴。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
4大超商最新「提網規定」一次看
快訊／許淑華遭爆論文抄襲　逢甲大學調查結果出爐
台積電買650元！慘困山頂「何時能解套」　網狂刷4字：唯一解
獨／台中18歲LV弟撞爛「400萬瑪莎拉蒂」　陷頂包疑雲！神
「國道鐵片」擊中媽媽10天未醒　女兒怒：難以置信
就是不繳稅！　塑膠大廠闆娘狂跑銀行領光640萬
北捷供「免費拿生理用品」　這20站優先試辦
知名美女作家罹重症領「重大傷病卡」　醫警告：一睡就起不來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亂刀殺情敵還放火燒死他　檢批：比殺警嫌還凶殘！當庭求處死刑

遭外甥狂砍9刀鎖門保命！她選擇原諒...符合自首條件判2年半

揪小三「買藍芽跳蛋」正宮崩潰！　渣夫辯：和每個女性都這樣聊

社群、IG互嗆...屏東某高中2生福利社格鬥20人觀戰！校方回應了

獨／18歲LV弟撞爛「400萬瑪莎拉蒂」　陷頂包疑雲！神秘車主曝

清潔隊班長伸狼爪蹭女下屬大腿　逼「跟我約會考績保證甲」下場曝

「麥拉倫加油起火」苦主邀投資超跑　找不到買家反挨大哥巴掌

快訊／高雄燕巢砂石車側翻躺路中！泥漿噴滿地　駕駛受困

就是不繳稅！塑膠大廠闆娘狂跑銀行領光640萬　連假前遭管收

要坐牢了！夜店殺警主嫌曾威豪、劉芯彤夫妻獲判8年　下周發監

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

亂刀殺情敵還放火燒死他　檢批：比殺警嫌還凶殘！當庭求處死刑

遭外甥狂砍9刀鎖門保命！她選擇原諒...符合自首條件判2年半

揪小三「買藍芽跳蛋」正宮崩潰！　渣夫辯：和每個女性都這樣聊

社群、IG互嗆...屏東某高中2生福利社格鬥20人觀戰！校方回應了

獨／18歲LV弟撞爛「400萬瑪莎拉蒂」　陷頂包疑雲！神秘車主曝

清潔隊班長伸狼爪蹭女下屬大腿　逼「跟我約會考績保證甲」下場曝

「麥拉倫加油起火」苦主邀投資超跑　找不到買家反挨大哥巴掌

快訊／高雄燕巢砂石車側翻躺路中！泥漿噴滿地　駕駛受困

就是不繳稅！塑膠大廠闆娘狂跑銀行領光640萬　連假前遭管收

要坐牢了！夜店殺警主嫌曾威豪、劉芯彤夫妻獲判8年　下周發監

亂刀殺情敵還放火燒死他　檢批：比殺警嫌還凶殘！當庭求處死刑

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

孫淡妃也缺席孔曉振婚禮！「閨蜜鬧翻說」再起　公司模糊回應引遐想

買咖啡、鮮食沒有免費提網用了？　4大超商「最新規定」一次看

電費莫名爆1倍！他霸氣破解「重寄收費單了」　網驚：案情不單純

林庭謙首戰轟全場最高26分、6抄截　惜遭19歲菜鳥絕殺

上百支持者簇擁力挺成立後援會　張善政籲選民：請1126挺善良

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

遭外甥狂砍9刀鎖門保命！她選擇原諒...符合自首條件判2年半

腳踢球棒被說「埋地雷」　嚴宏鈞問號：我是要害誰

上學途中媽媽突然睡著了！9歲兒超淡定撥手機：又變睡美人了　

社會熱門新聞

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

攀登玉山失手　資深登山家徐耀群墜百米谷亡

台鐵死亡事故！輪椅民眾闖入鐵道遭撞亡

獨／高雄男「女性友人」家聊天昏倒送醫亡

晚安小雞2罪送辦！警揭黃金帝國真相

私闖大樓扯被遊民追殺　直播主晚安小雞遭送辦

18歲男國慶「夜衝武嶺」　自撞墜16米溪谷亡

女亂刀砍死99歲老父　檢起訴請求從重量刑

頭份公園滾輪溜滑梯又出包　小朋友手指削肉鮮直血流

台南塑膠回收廠大火　黑煙直竄天際！

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

菩薩說「射20次」就痊癒　女告性侵仍無罪

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

台中市議員參選人林義偉酒駕判4月　竟是累犯

更多熱門

相關新聞

雪隧黑車爆胎撞壁　旋轉一圈停外側車道

雪隧黑車爆胎撞壁　旋轉一圈停外側車道

國5雪隧發生爆胎撞隧道壁事故，雪隧南下車道上，11日下午3時許，有一黑色車，疑爆胎失控後，自撞外側車道隧道壁，撞擊後，受損的黑色車，旋轉一圈，停於外側車道上，經拖吊，事故於22分鐘後完全排除，這起車禍，車上5人無人受傷。警調查肇事原因中。

葉丙成怒告妨害名譽　過來人曝「兇手」：一堆窮光蛋

葉丙成怒告妨害名譽　過來人曝「兇手」：一堆窮光蛋

男警傳訊學妹「只想玩女警」！被告無罪　

男警傳訊學妹「只想玩女警」！被告無罪　

陳女遭性騷擾案社會局裁定不成立

陳女遭性騷擾案社會局裁定不成立

和網紅愛愛要5百萬！男客勒索淫媒50萬下場曝

和網紅愛愛要5百萬！男客勒索淫媒50萬下場曝

關鍵字：

性騷擾宜蘭鄉公所清潔隊

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

即／東部海域03：25地震！全台有感

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面