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宜蘭2.0版「幾米星空飛天小火車」　4大繪本經典角色明年1月登場

▲▼宜蘭2.0版「幾米星空飛天小火車」，明年1月於丟丟噹廣場登場迎接遊客。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

▲宜蘭2.0版「幾米星空飛天小火車」，明年1月於丟丟噹廣場登場迎接遊客。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

9月2日因應軒嵐諾颱風來襲進行例行防護作業時，宜蘭「幾米星空飛天小火車」木製作品不堪多次吊掛負荷載重，造成煙囪處裂開歪斜，縣府9月21日將原有裝置移送他處修復。另外，集結4大繪本經典角色超療癒的2.0版「幾米星空飛天小火車」藝術裝置，預定10月17日於丟丟噹廣場組裝，11月底後吊掛、測試及驗收，明年1月將再開放廣場迎接遊客。宜蘭縣長林姿妙12日視察時，歡迎旅人來拍照打卡。

▲▼宜蘭2.0版「幾米星空飛天小火車」，明年1月於丟丟噹廣場登場迎接遊客。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

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▲▼宜蘭2.0版「幾米星空飛天小火車」，明年1月於丟丟噹廣場登場迎接遊客。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

宜蘭工旅處表示，因「幾米星空飛天小火車」藝術裝置已經成為到訪宜蘭必遊景點之一，經縣長林姿妙邀集各方討論後，原有裝置修復完成將結合蘭海五漁村計畫，評估將於烏石港驛站旁重新展示。而星空火車裝置2.0版，除針對主體材質及結構安全作提升外，未來廣場周遭也將擴大設置注入新的內容，期待透過更豐富與活潑互動之規劃，持續聚集觀光遊憩能量，拚出宜蘭好生活。

宜蘭火車站、丟丟噹廣場以及鐵路局舊宿舍區等區域，近年經過縣府與幾米團隊合作，將《星空》、《向左走，向右走》、《地下鐵》等繪本角色與元素融入公共場域，除了活化既有空間的使用率，也增進旅人駐足停留的時光，深受大家的喜愛！

幾米作品在宜蘭起源於2012年「宜蘭河邊的維管束裝置藝術設計及設施」案，以「旅行」與「記憶片段風景」為主軸，創造出《向左走，向右走》男、女主角擦肩而過、《星空》等公車男孩女孩的故事場景，讓大眾留下深刻印象。後於2014年接續辦理「宜蘭火車站暨丟丟噹幾米裝置藝術設置」案，除針對宜蘭火車站作裝飾以外，其中取材繪本《星空》，於丟丟噹九芎鐵樹意象棚架下方設計吊掛30公尺「幾米星空飛天小火車」，該裝置自2014年升空展示至今已近9年，期間雖有進行簡易修復與保養，但考量多次預防性防颱來回撤下及吊掛且禽鳥棲息影響外觀逐漸受損老化，縣府於今（2022）年4月即已委託墨策國際股份有限公司準備進行修復、移設及換新作業。

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