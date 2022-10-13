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3名「小隻馬」持辣椒水搶運將　分文未得3小時後全進警局

▲3名小隻馬(白衣為彭男)搶運將忙活整晚卻分文未得，遭警方移送辦。（圖／桃園警分局提供）

▲3名小隻馬(白衣為彭男)搶運將忙活整晚卻分文未得，遭警方移送辦。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名計程車運將13日凌晨自桃園市中壢火車站搭載1名23歲吳姓女子到桃園區公園路後，吳女表示要等朋友來接，待其友人抵達，吳女竟與前來接應的同夥潘女、李女持辣椒水對被害運將噴灑，並趁亂奪走其手機及加油卡後逃逸，警方獲報後3小時內循線在3人桃園區租屋處逮捕，並起出手機、加油卡等贓物，因手機無法解鎖，加油卡又限定車輛使用，所以3人分文未得，白忙一場。

▲吳女等3女以辣椒水攻擊運將搶得加油卡手。（圖／桃園警分局提供）

▲▼吳女等3女以辣椒水攻擊運將搶得加油卡手及手機。（圖／桃園警分局提供）

▲吳女等3女以辣椒水攻擊運將搶得加油卡手。（圖／桃園警分局提供）

警方調查，吳姓女子與25歲潘姓女子及23歲李姓女子3人均身材嬌小秀氣，身高未滿160公分，因缺錢花用，竟合夥計劃搶劫計程車，由吳女扮演乘客，從中壢搭乘被害人計程車指定到桃園區公園路，潘女與李女(駕駛車輛)駕車前往接應，抵達現場後，吳女下車偽稱要給付車資，趁被害人不注意，與潘女以辣椒水噴灑被害人，並趁亂搜找車內財物，卻未找到任何現金，便奪走被害人手機及加油卡後逃逸。

▲▼警方循線在吳等3女租屋處將她們逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方循線在吳等3女租屋處將她們逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方循線在吳等3女租屋處將她們逮捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所接獲轉報，立即組成專案小組進行追查，迅速掌握嫌犯逃逸路線及藏身處，所長吳政哲立即率隊前往嫌犯桃園區租屋處查緝，案發3小時後就將涉案的3名女子全數逮捕到案，員警並起獲犯案用之辣椒水及被害人手機、加油卡等贓物，因加油卡為限定車輛使用，手機又無法解鎖，所以3女忙活整晚分文未得，警方當場將3人逮捕依加重強盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

另外，員警於查緝時，現場另有潘女的彭姓友人(男、23歲)在場，攜帶毒品咖啡包、安非他命及FM2等違禁物品，依毒品危害防制條例移請偵辦。

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