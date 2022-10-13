國境開了！蘇貞昌預估月底230團來台　交通部拚旅客達70萬人次

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，政府宣布自10月13日起大開國門，正式迎接疫後新經濟時代的來臨。行政院長蘇貞昌13日主持院會提到，今天是國境開放的第一天，第一個國外旅行團已經在凌晨進來，今天就會有20團進來，包括泰國、日本、韓國、新加坡各個國家，到月底預計會有230團進來，這是一個新階段的開始。

對於邊境重新開放，交通部表示，國際市場主攻日韓、新南向市場、維繫歐美市場，即時以展宣齊發、邀訪踩線及獎勵送客等策略全面展開國際宣傳作為，加速來臺旅遊市場復甦，期待在入境能量及信心恢復、航班恢復疫前運量等前提下，來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年提早恢復至疫前千萬來台旅客水準。

「非常感謝國人同胞上下一心、團結合作。」蘇貞昌感謝中央疫情指揮中心，成立到今天第998天，再2天就1000天，下午他也會跟蔡總統會一起到機場感謝國門開放大家的一起努力，迎接新階段的到來，這一刻來得不容易。

蘇貞昌指出，在這2年多時間許多國家鎖國、封城停止各種活動，還有國家用粗暴手段對待人民，台灣始終用透明、民主的方式跟人民溝通，而且是影響生活最少的。在這段期間內，20萬人的大型考試照常舉辦，全國性公投照樣舉辦。

蘇貞昌說，台灣確實在方方面面都被世界肯定，新的階段到來，要請各部會就這新階段面對新狀況，要有足夠的宣傳溝通、指引，請各部會把規範跟做法貫徹到第一線。

「國境開放不等於疫情結束。」蘇貞昌表示，各種應該有的防疫措施還是請遵照疫情指揮中心公布的規範，務必做好，不要以為國境開放了就好像疫情結束，「過去我們做到的，現在我們進入新的階段，舊階段練來的功夫不要忘，做的準備不要疏忽」。