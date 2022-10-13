國境開放不等於疫情結束　蘇貞昌：防疫措施還是要做好

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，政府宣布自10月13日起大開國門，正式迎接疫後新經濟時代的來臨。行政院長蘇貞昌13日主持院會提到，這是國人同胞上下一心、團結合作，頂住一波一波的疫情所得到的成果；蘇也提醒，「國境開放不等於疫情結束」，各種應有的防疫措施還是要遵照指揮中心的規範，務必做好。

蘇貞昌表示，今天是國境開放的第一天，第一個國外旅行團已經在今天凌晨進來，今天就會有20團進來，包括泰國、日本、韓國、新加坡各個國家，到月底預計會有230團進來，這是一個新階段的開始。

「非常感謝國人同胞上下一心、團結合作。蘇貞昌感謝中央疫情指揮中心，成立到今天第998天，再2天就1000天，下午他也會跟蔡總統會一起到機場感謝國門開放大家的一起努力，迎接新階段的到來，這一刻來得不容易。

蘇貞昌說，這是全體國人頂住一波一波的疫情所得到的成果，相對於國外受疫情衝擊國家，全球確診6億多人、死亡650幾萬人，台灣不但守住疫情，而且被世界肯定，同時也發展出11年來最好的經濟成長，非常不簡單。

蘇貞昌指出，在這2年多時間許多國家鎖國、封城停止各種活動，還有國家用粗暴手段對待人民，台灣始終用透明、民主的方式跟人民溝通，而且是影響生活最少的。在這段期間內，20萬人的大型考試照常舉辦，全國性公投照樣舉辦。

蘇貞昌也提到，疫情期間國人同胞受到最少的羈絆，但還是有國人同胞逝去生命，他也感到非常哀痛不捨，深自檢討怎麼樣從中警惕學習做到更好。

蘇貞昌說，台灣確實在方方面面都被世界肯定，新的階段到來，要請各部會就這新階段面對新狀況，要有足夠的宣傳溝通、指引，請各部會把規範跟做法貫徹到第一線。

「國境開放不等於疫情結束。」蘇貞昌表示，各種應該有的防疫措施還是請遵照疫情指揮中心公布的規範，務必做好，不要以為國境開放了就好像疫情結束。另外，相關醫療量能、疫苗、防疫物資的整備，務請隨時盤點，以最嚴禁態度掌握好，各方面的配置也要因應突發狀況可以隨時因應，「過去我們做到的，現在我們進入新的階段，舊階段練來的功夫不要忘，做的準備不要疏忽」。