歐洲再迎新一波疫情！確診數上升8％　WHO：民眾出現「疫苗疲勞」

▲英國倫敦街頭幾乎已無人佩戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）及歐洲疾病防治中心（ECDC）12日發表聯合聲明指出，歐洲地區開始出現另一波新冠疫情高峰，確診數漸增，顯然全球疫情至今尚未結束，且「疫苗疲勞」也讓民眾接種意願不高，目前歐洲仍有數百萬人未打疫苗。

根據《路透社》報導，WHO歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）與ECDC主任亞蒙（Andrea Ammon）在聲明中表示，雖然疫情和前一年相比，仍有明顯減緩，「但不幸的是，我們看到歐洲的數字再次上升，表明另一波感染已經開始，新冠肺炎大流行仍未結束。」

WHO區域數據顯示，截至10月2日當周為止，歐洲是全球唯一確診數增加的地區，比前一周上升了8％，達到150萬例，其餘地區則持續下降。此外，歐盟27國與英國的住院數近幾周也在增加；義大利10月初的住院數比前一周增加32％、加護病房增加21％，英國住院數則增加45％。

公衛專家認為，隨著疫苗的種類變多，以及對於現有疫苗的混淆，讓人們開始出現「疫苗疲勞」的情況，限制加強針的接種率，目前歐洲仍有數百萬人尚未接種新冠疫苗。

WHO與ECDC也強調，歐洲即將進入冬季流感的傳染期，在病例數激增之前，呼籲民眾應同時接種流感和新冠疫苗，「我們不能再浪費時間了，包含60歲以上的老年人、孕婦及患有高風險疾病的弱勢族群，都應該盡速接種疫苗。」

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