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快訊／今起開國門！入境改採0+7首日狀況　指揮中心14:00說明

▲▼邊境解封，指揮中心指揮官王必勝10/13凌晨前往桃機視察，並迎接泰國首發團抵台。（圖／取自王必勝臉書）

▲邊境解封，王必勝今凌晨前往桃機視察，並迎接泰國首發團抵台。（圖／取自王必勝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。今天起邊境解封，入境台灣不再需要居家檢疫，改為「7天自主防疫（0+7）」，旅遊禁團令也解除，首日共計20團，244人來台，王必勝昨天深夜就前往桃機視察情況，今天下午蔡英文總統也將前往視察，開國門首日狀況預期記者會中說明。 

今天開始全面實施0+7，機場將恢復常態通關，所有入境者可免居家檢疫，同時取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等，不過機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制，至於防疫旅館也將退場。

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今起也起開放非免簽證國家得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證，但目前陸港澳人士不在放寬範圍內。

觀光局表示，指揮中心宣布解封，觀光業者即籌劃來台旅遊產品銷售，泰國首發團不到3小時完售佳績，首批44名旅客將搭乘台灣虎航IT506航班於凌晨抵達。今日還有日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南的團體旅客，共有20團、244名國際旅客來台。

指揮中心昨天也宣布，今起全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)旅遊疫情建議等級調降至第二級：警示(Alert)。不過，指揮中心還是提醒，國際間仍存在新冠肺炎傳播風險，呼籲國人出國旅遊時，應採取完整接種新冠疫苗等加強防護措施，以維護個人健康。

▲▼0+7自主防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲0+7自主防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲▼入境0+7防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲入境0+7防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲▼0+7機場檢疫流程。（圖／指揮中心提供）

▲0+7機場檢疫流程。（圖／指揮中心提供）

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