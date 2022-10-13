台灣獼猴現身水道博物館　館方請專家協助捕捉野放

▲台南山上花園水道博物館也出現獼猴蹤跡，園區工作人員發現一隻獼猴在密林區遊蕩，館方通知農業局後，由專業人士誘捕將觀察健康狀況後野放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最近台灣獼猴入侵校園，引起關注，不料上午在台南山上花園水道博物館也出現獼猴蹤跡，園區工作人員發現一隻獼猴在密林區遊蕩，由於附近並非台灣獼猴棲地，研判是遭人棄養的幼猴，由於這是開館4年來，首度出現獼猴蹤跡，館方通知農業局後，由專業人士誘捕將觀察健康狀況後，評估帶往山區野放。

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位於台南郊區的山上花園水道博物館，擁有廣闊的戶外空間，生態完整豐富，但距離台灣獼猴棲地南化還有一段距離，因此從來沒有出現過台灣獼猴，但一早工作人員整理園區時，發現有一隻台灣獼猴出現在密林區遊蕩，看到人也不驚慌閃躲，甚至還進到辦公室「視察」，但因警覺性相當高，工作人員誘捕無效，於是通知農業局森林及自然保育科人員前來處理。

保育人員抵達後，先是透過誘食，鬆懈獼猴的警戒心，再利用繩網順利將猴子捕獲，初步觀察，應該是未滿1歲的小猴子，從跟人互動親暱，加上行動不若長期在戶外活動的猴子敏捷，研判之前應該是人為飼養，將先帶回看護觀察後，再進行下一步處置。

森林及自然保育科指出，台灣獼猴在2019年公告由保育類除名後，就發現有民眾自行飼養，但農委會日前依動物保護法將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾如有合法飼養台灣獼猴，應在2023年3月31日前向所在地縣市主管機關登記備查，其他民眾飼養台灣獼猴，在2022年11月30日前送交所在地縣市主管機關不受罰。逾期未依規定辦理者，可依動物保護法第26條處5萬至25萬元，並沒入禁養動物，呼籲民眾如果有飼養台灣獼猴，或是發現台灣獼猴蹤跡，應該立即與農業局連繫，以提供最佳的處置方式。